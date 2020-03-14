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Büyükşehir Belediyesi fırsatçılara göz açtırmıyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 14.03.2020 16:13 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yayılan salgın hastalıklar nedeniyle kentte yaşanacak haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, dünya genelinde yayılan ve Türkiye’de de görülen koronavirüs başta olmak üzere salgın hastalıklar nedeniyle yaşanacak haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yayılan salgın hastalıklar nedeniyle kentte yaşanacak haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, dünya genelinde yayılan ve Türkiye’de de görülen koronavirüs başta olmak üzere salgın hastalıklar nedeniyle yaşanacak haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı. Ecza depoları, eczaneler, sebze ve meyve hali, süper marketler, marketler ile gıda ve temizlik ürünleri satan tüm işyerlerinde denetim gerçekleştiren ekipler, kurallara uymayan işyerleri sahiplerine durum tespit tutanağı tutarak uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri, İl Ticaret Müdürlüğü ve maliye ekipleri ile kentte bulunan ecza depoları ve eczanelerde yaptıkları denetimlerde son dönemde artan hijyen malzemelerinin fiyatlarını inceledi. İş yeri sahiplerini haksız fiyat artışına karşı uyaran ekipler, kurallara uymayan iş yerlerine tutanak tuttu. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Bağlar ilçesinde bulunan sebze ve meyve halinde de fiyat denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde 20 işyeri sahibi uyarılırken 4 iş yerine ise haksız fiyat artışından dolayı durum tespit tutanağı tutuldu. Ekipler, ayrıca hal çıkış kapısında çıkış yapan araçları da denetleyerek esnafların ürünleri alış ve satış faturalarını kontrol etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için tüm ekiplerin seferber edildiği belirtilerek, olumsuz durumlarla karşılaşan vatandaşların durumu ALO 153 şikayet hattına bildirmeleri istendi. Açıklamada ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi.

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