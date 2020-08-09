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Büyükşehir Belediyesi ‘güvenli ulaşım’ için yollarda

SAMSUN HABERLERİ  | 09.08.2020 14:13 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güvenli yollarda seyahat etmesi için 7 ayda il genelinde, 31 bin 88 metrekare yol çizgi ve 10 bin 686 metrekare yaya geçidi ile yavaşlama uyarı çizgi çalışması yaptı.Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, il merkezi ve tüm ilçelerde bu yılın ilk 7 ayında vatandaşların konforlu ve güvenli ulaşım ile yaya geçitlerinden kontrollü geçişlerinin sağlanması için gece-gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güvenli yollarda seyahat etmesi için 7 ayda il genelinde, 31 bin 88 metrekare yol çizgi ve 10 bin 686 metrekare yaya geçidi ile yavaşlama uyarı çizgi çalışması yaptı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, il merkezi ve tüm ilçelerde bu yılın ilk 7 ayında vatandaşların konforlu ve güvenli ulaşım ile yaya geçitlerinden kontrollü geçişlerinin sağlanması için gece-gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Samsun genelinde 31 bin 88 metrekare yol ve 10 bin 686 metrekare yaya geçidi ile yavaşlama uyarısı çizgisi yapan ekipler, ayrıca 37 adet önce yaya figürü, 10 adet engelli otopark figürü ve 157 araçlık da otopark çizgisi çalışmasını tamamladı.
Ekipler ayrıca birçok bölgede sinyalizasyon çalışması da yaparak hem araç hem de yaya güvenliğine büyük önem veriyor.
Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan, Samsun’un geniş bir coğrafyaya sahip olduğunun altını çizerek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’in talimatları doğrultusunda, Fen İşleri Daire Başkanlığımız kentimizin ulaşım sorununu çözerek Samsun’a yakışır yollar yapıyor. Biz de tamamlanan bu yollarda çizgi çalışması yapıyoruz. Kar yağışı ve sisli olan bölgelerde sarı, diğer alanlarda da beyaz çizgilerle vatandaşlarımızın güvenli seyahat etmeleri için çalışıyoruz” dedi.

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