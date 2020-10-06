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Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri sınavlarına başvurular başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 06.10.2020 14:04 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatını güçlendirmek amacıyla 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olmak üzere 100 itfaiye erini bünyesine katmak için aday başvurularını almaya başladı.Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kadrolarında ilk defa itfaiye eri olarak atanacak adayların başvuruları başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatını güçlendirmek amacıyla 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olmak üzere 100 itfaiye erini bünyesine katmak için aday başvurularını almaya başladı.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kadrolarında ilk defa itfaiye eri olarak atanacak adayların başvuruları başladı. Antalya merkezde ve ilçelerinde gece gündüz hizmet veren Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, itfaiyecilik bölümünden mezun olan itfaiye erlerini bünyesine alarak, gücüne güç katıyor.
Son gün 9 Ekim
İtfaiye eri alımı için ilk olarak belediyenin internet adresindeki ön formu dolduran adaylar, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndaki başvuru işlemlerine müracaat edebiliyor. Başvurular, 9 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar sürecek. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne katılmak isteyen adaylar için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan (KPSS) en az 55 puan alması şartı aranırken ayrıca adayların; İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Ön lisans programlarının birinden de mezun olması gerekiyor. Ayrıca adayların C sınıfı sürücü belgesine sahip olması da şartlar arasında.
15 -23 ekim mülakat ve uygulamalı sınav
Yoğun bir katılımın olduğu başvuru işlemlerinde adaylar, ateşleri ölçülerek ve HES kodu alınarak işlemlere alındı. İtfaiye eri olmak için başvuran adayların önce boy ve kilo tespitleri yapıldı daha sonra da müracaat işlemleri gerçekleşti. Yapılan başvurular değerlendirildikten sonra adaylar 15 -23 Ekim tarihlerinde mülakat ve uygulamalı sınava tabi tutulacak.

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Antalya Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
05:31
Sabah
06:50
Öğle
12:50
İkindi
16:07
Akşam
18:41
Yatsı
19:55

Antalya Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Gamzem Eczanesi
Muratpasa
Gürel Eczanesi
Muratpasa
Merve Eczanesi
Muratpasa
Özdemir Eczanesi
Muratpasa
Türker Eczanesi
Muratpasa
Yalı Eczanesi
Muratpasa
Çözen Eczanesi
Kepez
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