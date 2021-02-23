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Büyükşehir Belediyesi, Karaduvar için Kentsel Yenileme Yarışması düzenliyor

23.02.2021 09:36 | Son Güncelleme:
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi, Karaduvar Mahallesi için Kentsel Yenileme Yarışması düzenliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi, Karaduvar Mahallesi için Kentsel Yenileme Yarışması düzenliyor. Yarışma ile Karaduvar Mahallesinin kimliğine katkı sağlayacak, doğal ve kültürel çevreye uyumlu, özgün öneriler geliştiren projeler elde edilmesi amaçlanıyor. Projelerin son teslim tarihi 14 Haziran olarak belirlenen yarışmada birinciye 75 bin, ikinciye 60 bin, üçüncüye ise 45 bin lira ödül verilecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Kentimi Seviyorum’ sloganıyla kent kimliğinde önemli bir yeri ve tarihi olan mahalleleri yenilemeye hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, bu kapsamda, Karaduvar Mahallesi için Kentsel Yenileme Yarışması düzenliyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karaduvar’ın yeni bir görünüme kavuşmasını amaçlayan yarışma ile bölge, tarihine ve kimliğine uygun bir görünüme kavuşacak. Yarışma, belediyenin sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Yarışmanın birincisine 75 bin lira ödül
22 Şubat’ta ilana çıkılan Karaduvar Kentsel Yenileme Yarışması için projelerin son teslim tarihi 14 Haziran olarak belirlendi. Özgün projeleri ile katılmak isteyenler mersin.bel.tr adresinden siteye ulaşabilecek ya da karaduvaryarismasi@mersin.bel.tr mail adresi üzerinden iletişim kurabilecek. Yarışmada birinci olacak projenin sahibine 75 bin, ikincisine 60 bin ve üçüncüsüne 45 bin lira ödül verilecek. Eş Değer Mansiyon birincisi, ikincisi ve üçüncüsü de 20’şer bin lira para ödülü alacak.

Karaduvar, canlı ve düzenli bir görünüme kavuşacak
Doğusunda termik santral, kuzeyinde petrol depolama tesisleri, batısında ise Mersin Serbest Bölgesi, fabrikalar ve liman ile çevrilmiş durumda olan Karaduvar Mahallesi, Mersin’in sanayi bölgesine sıkışmış bir yerleşim yeri konumunda bulunuyor. Karaduvar’ın yeni bir görünüme kavuşmasını amaçlayan yarışma kapsamında belirli alanlarda sembolik heykeller ve resimlerin olduğu yüzeyler oluşturularak, Karaduvar’ın kimliğine katkı sağlanacak.
Ayrıca, bina cephelerinde görüntü kirliliği oluşturan tabela, klima, çanak anten gibi eklentilerin kaldırılarak mahallenin düzenli bir görünüme kavuşması ve canlanması sağlanacak. Balıkçıların yoğun olduğu Karaduvar’da bu çalışmalarla bir bütünlük sağlanarak, Mersin’in doğusunda her yönüyle bir ‘balıkçı kasabası’ oluşturulması öngörülüyor.

Çamlıbel için de yarışma düzenlendi
Büyükşehir Belediyesi, kentin odak noktalarından bir olan Çamlıbel Mahallesi için de yarışma düzenlemişti. 25 Aralık 2020 tarihinde ilana çıkılan yarışmada projelerin son teslim tarihi ise 26 Mart 2021 olarak belirlendi. Düzenlenen yarışma ile Çamlıbel’in kentin kültür yaşamıyla bütünleşen bir kentsel odak ve yeniden çekim merkezi haline gelmesinin sağlanması amaçlanıyor.

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