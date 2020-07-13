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Büyükşehir Belediyesi Komisyon Toplantısı

SAMSUN HABERLERİ  | 13.07.2020 17:20 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Komisyon Toplantısı‘nda ‘610 bin TL kredi kullanımı maddesi’ ile ‘Atakum’da 4 mahallenin kentsel dönüşüm ve proje alanı olarak belirlenmesi’nin de içinde bulunduğu 21 madde kabul edilerek, meclise havale edildi.Komisyon toplantısı fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Komisyon Toplantısı‘nda ‘610 bin TL kredi kullanımı maddesi’ ile ‘Atakum’da 4 mahallenin kentsel dönüşüm ve proje alanı olarak belirlenmesi’nin de içinde bulunduğu 21 madde kabul edilerek, meclise havale edildi.
Komisyon toplantısı fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda yapıldı. Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapılan toplantıda 17 gündem ve 4 gündem dışı madde görüşüldü.
Komisyon maddelerinde Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (SASKİ) İller Bankası A.Ş.’den SUKAP kapsamında Kavak Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı için 610 bin TL’lik ek kredi kullanımına ilişkin belediye tarafından garanti verilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması ve Atakum ilçesi belediye sınırlarındaki Meyvalı, Sarıtaş, Sarayköy ve Kesilli Mahallelerinde bazı parsellerin kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak belirlenmesi talep edildi.
İlkadım ilçesindeki İskenderun Sokak’ın isminin “Şehit Polis Memuru Atakan Arslan Sokak” olarak değiştirilmesi de teklif edildi.
Tüm maddeler komisyonda kabul edilerek meclisin kabulüne sunuldu.

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