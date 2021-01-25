Büyükşehir Belediyesi, Makine İkmal Sahasını yeniliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan araçların bakım ve onarımlarının yapıldığı Makine İkmal Sahası olarak da bilinen Teknik Birimler Yerleşkesinde saha iyileştirme çalışmaları yürütülüyor. Altyapı çalışmalarının sürdüğü alanda zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandıktan sonra personele daha rahat bir çalışma ortamı sunulacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha etkin hizmet verebilmek ve personele konforlu bir çalışma ortamı sunabilmek için hizmet binalarını yeniliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Makine İkmal Sahası yenileniyor.

Teknik daire başkanlıklarının yer aldığı ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan tüm araçların bakım ve onarımlarının yapıldığı Teknik Birimler Yerleşkesinde başlatılan çalışmalar kapsamında önce altyapı işlemleri tamamlanacak, ardından zemin iyileştirme çalışmaları yapılacak.

Tüm elektrik ve mekanik tesisat işlemlerinin tamamlanmasının ardından personele daha rahat bir çalışma ortamı sunulacak. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun şekilde yapılandırılacak olan yerleşkede yürütülen çalışmalar, sürekli iyileştirme ve çalışma konfor şartlarının artırılması bakış açısı ile devam ettirilecek.

