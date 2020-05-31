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Büyükşehir Belediyesi muhtarları dinliyor

ANTALYA HABERLERİ  | 31.05.2020 11:10 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sorunları kaynağında tespit etmek ve kısa sürede çözüme kavuşturmak için 19 ilçede muhtarları dinlemeye devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sorunları kaynağında tespit etmek ve kısa sürede çözüme kavuşturmak için 19 ilçede muhtarları dinlemeye devam ediyor. Büyükşehir Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve ASAT yetkilileri Elmalı ve Serik’te muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Toplantıların ardından eksiklerin giderilmesi noktasında gerekli çalışmalar başlatıldı.
Antalya’nın 19 ilçesi 913 mahallesinde hizmetlerin eksiksiz ve sorunsuz şekilde yerine getirilmesi noktasında var gücüyle çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi, eksikleri ve sorunları tespit etme noktasında muhtarlarla sık sık toplantı düzenliyor. Başkan Danışmanı Mehmet Balık, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Muhtar Bilgi Merkezi Şube Müdürü Cihangir Yılmaz ve ASAT yetkilileri ile birlikte ilçeleri gezerek muhtarlarla toplantı yapıyor. Büyükşehir yetkilileri muhtarlardan mahallelerindeki eksikleri, istek ve önerilerini dinliyor.
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk’ün ev sahipliğinde Mursal Mahallesi Karapınar Mesire Alanı’nda gerçekleşen toplantıya Elmalılı muhtarların yanı sıra sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı. Program kapsamında mahallelerin ihtiyaçları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Serik’teki muhtarla da toplantı yaparak, mahallelerdeki sorunları dinledi. Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla gerçekleştirilen toplantılarda mahallelerdeki eksikler tespit edilerek eksiklerin giderilmesi noktasında çalışmalar başlatılıyor.

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