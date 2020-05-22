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Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı boyunca sahur ve iftar ikramında bulundu

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 22.05.2020 15:23 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır’daki hastanelerde tedavi olmak amacıyla çevre il ve ilçelerden gelen hasta ve hasta yakınlarının ücretsiz konakladığı misafirhanesinde Ramazan Ayı boyunca odalarına sahur ve iftar yemekleri servis etti.Bölgenin sağlık merkezi konumunda kentimizde çevre il ve ilçelerden gelen hasta ve hasta yakınlarını ücretsiz misafir eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Ramazan ayı boyunca misafirhanede kalan vatandaşlara sahur ve iftar yemeklerini odalarında ikram etti.8 kattan oluşan 136 oda ve 391 yatak kapasitesine sahip Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi’nde kalan vatandaşlara ücretsiz çamaşırhane ve kahvaltı hizmeti sunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki mutfakta hazırlanan sahur ve iftar yemekleri İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye uygun şekilde odalarına servis yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır’daki hastanelerde tedavi olmak amacıyla çevre il ve ilçelerden gelen hasta ve hasta yakınlarının ücretsiz konakladığı misafirhanesinde Ramazan Ayı boyunca odalarına sahur ve iftar yemekleri servis etti.
Bölgenin sağlık merkezi konumunda kentimizde çevre il ve ilçelerden gelen hasta ve hasta yakınlarını ücretsiz misafir eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Ramazan ayı boyunca misafirhanede kalan vatandaşlara sahur ve iftar yemeklerini odalarında ikram etti.
8 kattan oluşan 136 oda ve 391 yatak kapasitesine sahip Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi’nde kalan vatandaşlara ücretsiz çamaşırhane ve kahvaltı hizmeti sunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki mutfakta hazırlanan sahur ve iftar yemekleri İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye uygun şekilde odalarına servis yapıldı.

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