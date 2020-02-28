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Büyükşehir Belediyesi sanayi sitelerinde hizmet etmeye devam ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 28.02.2020 16:09 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 3.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 3. Sanayi Sitesi’nde terk edilen ve çevre kirliliğine yol açan hurda araçları yediemin otoparklarına çekti.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 3. Sanayi Sitesi yönetiminin talebi üzerine site içerisine yol kenarlarında terk edilmiş ve çevre kirliliğine neden olan hurda araçları yediemin otoparklarına kaldırdı. Sanayi Sitesi’nde Emniyet Müdürlüğü ile birlikte çalışma yürüten Zabıta ekipleri, sanayi esnafına ait araçların kaldırılması için uyarılarda bulundu. Esnaf, yol kenarlarına bıraktıkları hurda araçları kaldırırken, sahipsiz araçları ise zabıta ekipleri çekicilere yükleyerek yediemin otoparklarına nakletti. Hurda araçların toplanmasıyla birlikte site içerisindeki görüntü ve çevre kirliliği de ortadan kaldırıldı.
3. Sanayi Sitesi yönetim ve esnafı, hurda araçların otoparklara çekilmesinden dolayı Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

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