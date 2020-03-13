Büyükşehir Belediyesi temizlik araçlarını dezenfekte etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, temizlik hizmetlerinde çalıştırılan çöp sıkıştırma ve toplama, çöp taşıma tırları, kontrol pikapları, motosikletler, traktörler ile yol süpürge araçlarını dezenfekte etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kentte temizlik hizmetlerinde kullanılan araçları dezenfekte etti. Mesaisini tamamlayan araçlar Bağlar ilçesi Kantar kavşağında yer alan bekleme istasyonuna getirilerek virüsün bulaşma ihtimalinin olduğu, başta kapı kolları ile tutamaklar olmak üzere tüm yüzeyler insan ve çevreye zarar vermeyen su bazlı kimyasal ilaçlarla dezenfekte edildi. Büyükşehir Belediyesinin, salgın hastalıklara karşı önlem amacıyla bundan sonra temizlik hizmetlerinde çalıştırılan araçlarda dezenfekte işlemine belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

