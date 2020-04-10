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Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan şiir yarışması

MALATYA HABERLERİ  | 10.04.2020 16:56 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 100’ncü yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şiir yarışması düzenleniyor.İlk ve ortaokul kategorilerinde düzenlenen yarışmaya 17 Nisan 2020 tarihine kadar eser gönderilebilecek.

Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan şiir yarışması

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 100’ncü yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şiir yarışması düzenleniyor.
İlk ve ortaokul kategorilerinde düzenlenen yarışmaya 17 Nisan 2020 tarihine kadar eser gönderilebilecek. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Malatya’daki tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik “23 Nisan” konulu şiir yarışması başlatıldı. TBMM’nin kuruluşunun 100’ncü yıldönümü kutlamaları ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmada 2 kategoride ödüller verilecek. Yarışmada ilkokul öğrencileri arasında birinciye bisiklet, ikinciye skoter, üçüncüye ise kol saati ödülü verilecek. Ortaokul öğrencileri kategorisinde birinciye bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye de kol saati takdim edilecek. Ayrıca her kategoride 3’er mansiyon ödülü verilecek. Öğrenciler, şiirlerini 17 Nisan 2020 tarihine kadar ad, soyadı ve okul bilgileriyle birlikte 0535 207 42 89 numaralı Whatsapp hattına gönderecekler.

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Başak Eczanesi
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Melike Eczanesi
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Orhanoğlu Eczanesi
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