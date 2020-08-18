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Büyükşehir Belediyesinden Çamlıyayla’da yol çalışması

MERSİN HABERLERİ  | 18.08.2020 10:15 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sözünü tuttu; Çamlıyayla Talıç yolu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından asfaltlandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sözünü tuttu; Çamlıyayla Talıç yolu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından asfaltlandı. Aynı şekilde yoğun kullanılan Ergene yolunda da asfalt çalışması yapıldı.
Özellikle yaz aylarının gelmesiyle asfalt atağı başlatan Mersin Büyükşehir Belediyesi, il genelinde çalışmalarına devam ediyor. Çamlıyayla ilçesinde de yol çalışmaları devam ediyor.

Söz verdi, yerine getirdi
Başkan Vahap Seçer’in ilçeye ziyareti sırasında vatandaşlar, Çamlıyayla merkez Cumayakası Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Talıç yolunda toz ve zemin bozukluğu nedeniyle sıkıntılar yaşandığını aktardı. Başkan Seçer de yolda en kısa zamanda asfaltlama yapılacağının sözünü verdi.
Ali Boltaç’ın koordinatörlüğündeki Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 bin 500 metre uzunluğundaki Talıç yolunda zemin düzenleme çalışmalarını ivedilikle tamamladı ve yolda çift kat sathi asfalt kaplama yapıldı. Aynı şekilde Çamlıyayla’da yoğun kullanılan Ergene yolunda da Büyükşehir ekipleri tarafından yaklaşık 500 metre sathi asfalt kaplama yapıldı.

Heyelandan zarar gören yollar yapılıyor
Öte yandan, heyelandan zarar gören Fakılar Mahallesi yolunda istinat duvarı örme faaliyetini tamamlayan ekipler, aynı şekilde heyelandan zarar gören Körmenlik Mahallesi yolunda da istinat duvarı örme ve yol ıslah çalışması gerçekleştirecek. Ulumeres mevkinde ise asfalt öncesi zemin düzenleme çalışmaları devam ediyor.
Çamlıyayla’da kafe işletmeciliği yapan Saime İşlek, Talıç yolunda özellikle toz nedeniyle ciddi sorunlar yaşadıklarını belirterek, “Talıç yolunun bozuk olması nedeniyle herkes sıkıntı yaşıyordu. Özellikle hafta sonları sıklıkla kullanılan yolumuz nihayet asfaltlandı. Büyükşehir ekiplerine ve yetkililerine emeklerinden dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.
Çamlıyayla merkez Cumayakası Muhtarı Ahmet Yılmaz ise Büyükşehir’den aldıkları hizmetlerden memnun olduklarını vurgulayarak, “Ergene yolunda asfaltlama yapıldı. Diğer yollarda da çalışmalar sürüyor. Talıç yolu ise gerçekten problemliydi. Eskiden bu kadar araç yoktu. Şimdi ise her evin önünde araç var. Araçların geçişi esnasında ise toz sorunu yaşanıyor. Talıç yolunun asfaltlanması ile çevre halkı gerçekten rahatlamıştır. Bu noktada hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer’e ve diğer belediye yetkililerine sonsuz teşekkürlerimi iletiyor, hizmetlerin devamının geleceğine inanıyorum” dedi.

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