Büyükşehir Belediyesi’nden kaldırım temizleme ve tuzlama çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dün geceden itibaren etkili olan kar yağışından dolayı yaya ve araç trafiği akışının güvenli bir şekilde sağlanması için kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dün geceden itibaren etkili olan kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkalığı ekipleri, yaya ve araç trafiği akışının güvenli bir şekilde sağlanması için kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışması yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı 260 personel ve mini kar küreme araçlarıyla 4 merkez ilçedeki ana arterlerde yürütülen çalışmalarda kaldırımlar temizlenerek buzlanmaya karşı tuzlanıyor. Kar yağışının başladığı andan itibaren yol açma ve temizleme çalışmalarını başlayan Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri ise yollarda biriken karları temizleyerek trafik akışının güvenli bir şekilde yapılmasını sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için yol, kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız devam ettiğini kaydetti.

