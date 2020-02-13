YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Büyükşehir Belediyesi’nden kaldırım temizleme ve tuzlama çalışması

Büyükşehir Belediyesi’nden kaldırım temizleme ve tuzlama çalışması

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 13.02.2020 16:33 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dün geceden itibaren etkili olan kar yağışından dolayı yaya ve araç trafiği akışının güvenli bir şekilde sağlanması için kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmalarını sürdürüyor.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dün geceden itibaren etkili olan kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dün geceden itibaren etkili olan kar yağışından dolayı yaya ve araç trafiği akışının güvenli bir şekilde sağlanması için kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dün geceden itibaren etkili olan kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkalığı ekipleri, yaya ve araç trafiği akışının güvenli bir şekilde sağlanması için kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışması yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı 260 personel ve mini kar küreme araçlarıyla 4 merkez ilçedeki ana arterlerde yürütülen çalışmalarda kaldırımlar temizlenerek buzlanmaya karşı tuzlanıyor. Kar yağışının başladığı andan itibaren yol açma ve temizleme çalışmalarını başlayan Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri ise yollarda biriken karları temizleyerek trafik akışının güvenli bir şekilde yapılmasını sağlıyor.
Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için yol, kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız devam ettiğini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
05:44
Sabah
07:05
Öğle
12:38
İkindi
15:34
Akşam
18:01
Yatsı
19:18

İlginizi Çekebilir

Diyarbakır’da ‘sınav kaygısı ve psikolojik dayanıklılık’ semineri

Diyarbakır’da ‘sınav kaygısı ve psikolojik dayanıklılık’ semineri

(Düzeltme) Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi

(Düzeltme) Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi

Kulp’ta kar yağışının ardından sis etkili oldu

Kulp’ta kar yağışının ardından sis etkili oldu

Kulp’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kulp’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

AFAD Diyarbakır ekibine teşekkür belgesi

AFAD Diyarbakır ekibine teşekkür belgesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.