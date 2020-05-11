YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Büyükşehir Belediyesinden kuaför, güzellik salonları ve AVM’lere denetim

Büyükşehir Belediyesinden kuaför, güzellik salonları ve AVM’lere denetim

MARDİN HABERLERİ  | 11.05.2020 17:16 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir faaliyetlerine ara veren kuaför, güzellik salonları ve alışveriş merkezlerinin açılmasıyla denetim gerçekleştirdi.Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın talimatları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan ve İçişleri Bakanlığının genelgesi ile bugün yeniden açılan kuaför ve güzellik salonlarına hijyen ve temizlik konularında denetim gerçekleştirdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir faaliyetlerine ara veren kuaför, güzellik salonları ve alışveriş merkezlerinin açılmasıyla denetim gerçekleştirdi.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın talimatları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan ve İçişleri Bakanlığının genelgesi ile bugün yeniden açılan kuaför ve güzellik salonlarına hijyen ve temizlik konularında denetim gerçekleştirdi. Ekipler, ticari taksiler ve faaliyetlerine başlayan alışveriş merkezleri de denetlendi.
Zabıta ekipleri, iş yerlerinin tedbirlerine uyarak çalışıp çalışmadığıyla ilgili denetim yaparken bu süreçte uyulması gereken kurallarla ilgili esnafı bilgilendirdi.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, vatandaşların sağlığını korumak ve salgının yayılmasını önüne geçmek için denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceğini dile getirdi. Yeniden hizmet vermeye başlayan iş yerlerine maske ile el dezenfektanı dağıtılarak dezenfekte edildiğini anımsatan Vali Yaman, "Ülkemizde yaşanacak normalleşme planı kapsamında Cumhurbaşkanımızın açıkladığı normalleşme takvimine göre kuaför ve güzellik salonları bugün yeniden ticari faaliyetlerine başladı. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşımızın sağlıklı ve hijyenik ortamlarda hizmet almasını sağlamak için şehir genelinde bulunan 980 kuaför ve güzellik salonunda daha önce ekiplerimizce büyük bir titizlikle dezenfekte edilmişti. Aynı zamanda bu iş yerlerine cerrahi maske ve el dezenfektanı desteği de verdik. Bugün tekrar açılan iş yerlerinde yapılan denetimlerde esnafımızın, bu süreçte maske takılması, sosyal mesafeye uyulması, randevu usulü çalışılması, tek kullanımlık havluların tercih edilmesi gibi uyulması gereken kuralları başaralı bir şekilde uyguladığı görüldü. Esnafımız tedbirleri hiçbir şekilde elden bırakmamalıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte esnafımıza desteğimiz sürecek” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı! O ilçedeki görüntü 'pes' dedirtti! Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı! O ilçedeki görüntü 'pes' dedirtti!
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mardin Namaz Vakitleri 11 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:05
Öğle
12:18
İkindi
16:07
Akşam
19:22
Yatsı
20:51

Mardin Nöbetçi Eczaneler11 Mayıs Pazartesi

Meydan Eczanesi
Artuklu
Yeşilli Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Dilber Eczanesi
Nusaybin
Şükran Eczanesi
Midyat
Ava Eczanesi
Mazidagi
Halk Eczanesi
Kiziltepe
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.