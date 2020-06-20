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Büyükşehir Belediyesi’nden mahalle girişlerine yeni tabela

MERSİN HABERLERİ  | 20.06.2020 12:22 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’a bağlı mahallelerin girişlerine yeni tabelalar yerleştirmeye başladı.Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, merkeze bağlı olan bazı mahallelerin girişinde tabela olmadığı veya var olan tabelaların ise oldukça yıpranmış olduğunu tespit edilerek, çalışma başlatıldı.Ekiplerin yaptıkları çalışmalar ve muhtarlardan gelen taleplere göre, 22 mahalle için yeni tabelalar hazırlandı.Üzerinde Büyükşehir Belediyesi’nin yeni logosunun yer aldığı tabelaların ön yüzünde mahalle adı ile birlikte “hoş geldiniz”, arka yüzünde ise “güle güle” ibaresi yer alıyor.Yapılan çalışmalar kapsamında Tarsus’a bağlı Aliefendioğlu, Bolatlı, Çağbaşı, Hasanağa, Kayadibi, Takbaş, Yeniçay, Yunusoğlu, Yüksek, Yenice, Akgedik, Çevreli, Dadalı, Eminlik, Emirler, Halitağa, İncirgediği, Kadelli, Karayayla, Kuzoluk, Taşobası, Topaklı ve Yalamık mahallerinin girişlerine yeni tabelalar yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi’nden mahalle girişlerine yeni tabela

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’a bağlı mahallelerin girişlerine yeni tabelalar yerleştirmeye başladı.
Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, merkeze bağlı olan bazı mahallelerin girişinde tabela olmadığı veya var olan tabelaların ise oldukça yıpranmış olduğunu tespit edilerek, çalışma başlatıldı.
Ekiplerin yaptıkları çalışmalar ve muhtarlardan gelen taleplere göre, 22 mahalle için yeni tabelalar hazırlandı.
Üzerinde Büyükşehir Belediyesi’nin yeni logosunun yer aldığı tabelaların ön yüzünde mahalle adı ile birlikte “hoş geldiniz”, arka yüzünde ise “güle güle” ibaresi yer alıyor.
Yapılan çalışmalar kapsamında Tarsus’a bağlı Aliefendioğlu, Bolatlı, Çağbaşı, Hasanağa, Kayadibi, Takbaş, Yeniçay, Yunusoğlu, Yüksek, Yenice, Akgedik, Çevreli, Dadalı, Eminlik, Emirler, Halitağa, İncirgediği, Kadelli, Karayayla, Kuzoluk, Taşobası, Topaklı ve Yalamık mahallerinin girişlerine yeni tabelalar yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi’nden mahalle girişlerine yeni tabela

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