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Büyükşehir Belediyesi’nden minibüs esnafına hijyen kiti desteği

AYDIN HABERLERİ  | 26.08.2020 14:54 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınıyla mücadelesini devam ettiriyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden minibüs esnafına hijyen kiti desteği

Aydın Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınıyla mücadelesini devam ettiriyor. Bir taraftan dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da Aydın genelinde vatandaşların yanı sıra esnafa da hijyen kitlerinden dağıtmaya devam ediyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Doğu Bölgesi Koordinatörü Yüksel Macaroğlu ve AYBA Koordinatörü Süha Bayırlı, Aydın Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın’ı ziyaret ederek şoförlere verilmek üzere hijyen kitlerini teslim etti.
Okan Yalçın, Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman minibüs esnafının yanında olduğunu ifade ederek Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Yalçın, Büyükşehir Belediyesi’nin esnafın araçlarının da dezenfekte edilmesinde her türlü desteği verdiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi’nden minibüs esnafına hijyen kiti desteği

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