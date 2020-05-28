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Büyükşehir, camileri Cuma namazına hazırlıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 28.05.2020 12:54 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda 29 Mayıs Cuma günü sosyal mesafe kuralları ile yeniden ibadete açılacak olan camilerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, pandemi süresince Antalya’yı köşe bucak dezenfekte ederek salgın önlem ve tedbirleri ile halk sağlığına yönelik yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda 29 Mayıs Cuma günü sosyal mesafe kuralları ile yeniden ibadete açılacak olan camilerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, pandemi süresince Antalya’yı köşe bucak dezenfekte ederek salgın önlem ve tedbirleri ile halk sağlığına yönelik yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Kent merkezi ve ilçelerde kamu binaları, camiler, kamu araçları, haller, cadde ve bulvarlarda dezenfekte çalışmaları hummalı bir biçimde yürütüldü. Son olarak Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle 29 Mayıs Cuma namazıyla ibadete açılacak camilerde dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

6 camide Cuma namazı kılınacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi Cevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, İl Müftülüğü tarafından belirlenen ve Cuma namazı ile ibadete açılacak 6 camide dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler 29 Mayıs Cuma namazı için ibadete açılacak Müsellim Cami, Karakaş Cami, Muratpaşa Cami, Akdeniz Üniversitesi Cami, Meltem Cami ve Osman Gazi camiinde bulunan halı, kolon, ayakkabılıklar, giriş gibi temasın olabileceği yerleri dezenfekte ediyor. Cuma namazı ardından da dezenfekte çalışması yapılacak. Büyükşehir Belediyesi pandemi süresince yaklaşık 1642 camide dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

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Antalya Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:53
Sabah
05:34
Öğle
13:00
İkindi
16:50
Akşam
20:15
Yatsı
21:49

Antalya Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Çamlılar Eczanesi
Muratpasa
Derin Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Efe Eczanesi
Muratpasa
Kök Eczanesi
Muratpasa
Özlem Eczanesi
Muratpasa
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Muratpasa
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