YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Büyükşehir çevre temizliğini sürdürüyor

Büyükşehir çevre temizliğini sürdürüyor

AYDIN HABERLERİ  | 18.06.2020 15:34 | Son Güncelleme

Korona virüs salgının ilk günlerinden bu yana hız kesmeden Aydın’ın her yanında dezenfekte çalışması yürüten, vatandaşlara maske ve el dezenfektanı gibi koruyucu malzeme teminini sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, çevre için de önlemlerini alıyor.“Otlar biçildi, yollar temizlendi ve Mahalle dezenfekte edildi”Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yabani otların büyüyüp haşereye yol açmaması için, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Efeler’e bağlı Dalama Mahallesi’nde yoğun bir çevre temizliği çalışması yürütüyor.Çalışmalar kapsamında kaldırım kenarları ve boş arazilerde büyüyen yabani otlar biçildi; mahallenin ana yol güzergâhı, bağlantı yolları ve caddeleri süpürülerek tertemiz hale getirildikten sonra dezenfektan aracı ile mahalle ilaçlandı.“Mahallemiz pırıl pırıl”Yapılan çalışmayla birlikte mahallenin pırıl pırıl olduğunu söyleyen Dalama Mahalle Muhtarı Oktay Güngör, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Korona virüs salgının ilk günlerinden bu yana hız kesmeden Aydın’ın her yanında dezenfekte çalışması yürüten, vatandaşlara maske ve el dezenfektanı gibi koruyucu malzeme teminini sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, çevre için de önlemlerini alıyor.
“Otlar biçildi, yollar temizlendi ve Mahalle dezenfekte edildi”
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yabani otların büyüyüp haşereye yol açmaması için, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Efeler’e bağlı Dalama Mahallesi’nde yoğun bir çevre temizliği çalışması yürütüyor.
Çalışmalar kapsamında kaldırım kenarları ve boş arazilerde büyüyen yabani otlar biçildi; mahallenin ana yol güzergâhı, bağlantı yolları ve caddeleri süpürülerek tertemiz hale getirildikten sonra dezenfektan aracı ile mahalle ilaçlandı.
“Mahallemiz pırıl pırıl”
Yapılan çalışmayla birlikte mahallenin pırıl pırıl olduğunu söyleyen Dalama Mahalle Muhtarı Oktay Güngör, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun olduklarını ifade eden Güngör, "Mahallemizde hem temizlik çalışması hem de dezenfekte çalışması yapıldı. Allah razı olsun Özlem Başkanımızdan. Kendisine ne zaman istesek ulaşabiliyoruz, her istediğimiz yapılıyor. Mahallem adına başkanımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Aydın Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
03:51
Sabah
05:39
Öğle
13:15
İkindi
17:08
Akşam
20:40
Yatsı
22:21

Aydın Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Cengız Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Umay Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Efes Eczanesi
Kusadasi
Köker Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Turizm sezonu öncesi halkı zehirleyeceklerdi

Turizm sezonu öncesi halkı zehirleyeceklerdi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.