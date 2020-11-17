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Büyükşehir doğal afetlere önlem için komisyon kurdu

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.11.2020 13:57 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, deprem başta olmak üzere Denizli’nin doğal afetlerden korunması amacıyla Deprem ve Doğal Afet Komisyonu kurulduğunu açıkladı.Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı Olağan Toplantısı, Osman Zolan başkanlığında yapıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, deprem başta olmak üzere Denizli’nin doğal afetlerden korunması amacıyla Deprem ve Doğal Afet Komisyonu kurulduğunu açıkladı.
Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı Olağan Toplantısı, Osman Zolan başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Büyükşehir Belediye Meclis Grubu’nda yer alan tüm grup başkanvekillerinin yazılı önergesiyle "Deprem ve deprem dışında Denizli’yi etkileyecek doğal afetlerden korunma amaçlı çözüm sunmak amacıyla Deprem ve Doğal Afet Komisyonu kurulması" önerisi görüşüldü. Önergede, “Kentimizde gerek anti çağlardan bu yana yaşanan depremler gerekse son dönemlerde yaşanan depremler, deprem gerçekliğinden kaçamayacağımızı göstermektedir. Bu anlamda deprem sonrası oluşacak mal ve can kayıplarını asgari seviyeye indirilmesini sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, deprem dışındaki ilimizi etkilemesi ihtimali yüksek olan diğer doğal afetlerden korunma amaçlı çözüm önerileri sunmak adına Belediye Meclisimiz içerisinde Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu kurulması gerektiğini düşünmekteyiz” ifadelerine yer verildi.

4 grup başkanvekilinden, deprem ve doğal afet komisyonu önergesi
Denizli’nin deprem bölgesi içerisinde olduğu gerçeğinden hareketle bu komisyonun kurulmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayan Başkan Osman Zolan, “Biliyorsunuz ülkemizde zaman zaman sıkıntı olan ve acı ile bizleri üzüntüye boğan deprem ve doğal afetler yaşanıyor. Bu noktada en son İzmir’de deprem felaketi ile karşı karşıya kaldık. Bununla ilgili 4 grup başkanvekilimiz deprem ve doğal afet komisyonu kurulması noktasında önergesini sundu. Allah’ım bizi, ülkemizi, dünyamızı deprem ve afetlerin tekrarından korusun” diye konuştu.
Yapılan oylamanın ardından Deprem ve Doğal Afet Komisyonu üyeliklerine, Hüseyin Kaya, Gökhan Akbulut, Metin Kocabatmaz, Ahmet Kurun, Birsen Çelik, Server Munis ve Özkan Yeniay seçildi.

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