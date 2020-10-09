YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Büyükşehir Efeler’de okulları dezenfekte ediyor

Büyükşehir Efeler’de okulları dezenfekte ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 09.10.2020 14:12 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’nda yüz yüze eğitim başlarken korona virüs salgınına karşı Efeler’de okulları dezenfekte ediyor.Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, talep eden tüm kamu kurumlarına destek verildiği gibi okulları da dezenfekte etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’nda yüz yüze eğitim başlarken korona virüs salgınına karşı Efeler’de okulları dezenfekte ediyor.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, talep eden tüm kamu kurumlarına destek verildiği gibi okulları da dezenfekte etmeye devam edeceklerini ifade etti. Başkan Çerçioğlu, çocukların sağlığının her şeyden önemli olduğunun altını çizdi.
Aydın il genelinde talep eden tüm kamu kurumlarında düzenli olarak dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Efeler’de de okulları dezenfekte ediyor. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yapılan dezenfeksiyon işlemiyle çocukların yüz yüze eğitim sürecini sorunsuz atlatması hedefleniyor.
Çocukların sağlığının korunması için titizlikle ve okullarda insan eli değen her yerin dezenfekte edildiğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Ben de bir anne olarak anne-babaların çocuklarının üzerinde nasıl titrediklerini çok iyi biliyorum. Eğitim-öğretim yılı içerisinde okullarımızı düzenli olarak dezenfekte etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın sağlıklarının korunması en büyük önceliğimiz" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar' Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar'
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Adana'da birlikte yaşadığı arkadaşını öldürüp kaçtığı iddiası
Adana'da birlikte yaşadığı arkadaşını öldürüp kaçtığı iddiası

Aydın Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
05:44
Sabah
07:05
Öğle
13:01
İkindi
16:14
Akşam
18:47
Yatsı
20:02

Aydın Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Berk Eczanesi
Merkez
Emniyet Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Hayatı zorlaştıran fazla kilolar artık sorun olmaktan çıkıyor
Hayatı zorlaştıran fazla kilolar artık sorun olmaktan çıkıyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı
Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı
Şubat ayında deniz keyfi
Şubat ayında deniz keyfi
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.