Büyükşehir ekipleri 52 olaya müdahale etti

MUĞLA (İHA) Muğla Büyükşehir Belediyesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı yoğun yağış ve su baskınlarına karşı aldığı önlemler doğrultusunda il genelinde meydana gelen su baskınlarına anında müdahale etti. Son 24 saat içerisinde en fazla yağış Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşandı.

Fethiye’ye 24 saatte 117.7 Kg yağış düştü

Muğla genelinde 24 saatte etkili olan şiddetli yağış can ve mal kaybına neden olmadı. Muğla’nın Fethiye ilçesine son 24 saatte 117.7, Köyceğiz ilçesine, 114.0, Ortaca ilçesine 54.6, Menteşe ilçesine 53.5, Ula ilçesine 32.8, Dalaman ilçesine 32.5 kg yağış düştü.

Büyükşehir ekipleri il genelinde 53 olaya müdahale etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde toplam 48 su baskınına ( Milas 16, bodrum 8, ortaca 12, Dalaman 9, Koycegiz 2, Yatağan 1, ) müdahale edildi. Köyceğiz ilçesinde Akköprü yolu ve Ekincik mahallesinde yaşanan heyelan sonucu kapanan yol temizlendi. Seydikemer ilçesi Eren Dağı yolu ve menteşe ilçesi Dağpınar yolu kar küreme araçları ile temizlenerek yol trafiğe açıldı. Büyükşehir ekipleri meydana 63 olaya 61 personel ve 33 araç ile müdahale edildi.

