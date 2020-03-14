Büyükşehir ekipleri, koronavirüse karşı seferber oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı Adana’da son 1 haftada dezenfeksiyon seferberliği başlattı. Okulları, otogarı, garı, ibadethaneleri, bankamatikleri ve toplumun ortak kulanım alanı olan bir çok noktayı dezenfekte etmek için çaba gösteren belediye, bir dizi farklı önlemle mücadeleyi güçlendiriyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Koronavirüsün yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında, Adana Büyükşehir Belediyesi personelinden bazılarının 12 gün idari izinli olacağını duyurdu.

Başkan Zeydan Karalar, “Koronavirüsün yayılmasını engelleme tedbirleri kapsamında; 12 yaş altı çocuğu olan kadınlar, engelliler, hamileler ve 60 yaş üzeri personel, 16 Mart Pazartesi 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılacaklardır” dedi.

Başkan Zeydan Karalar, “Canımız Sağ Olsun” ibaresiyle verdiği bir diğer mesajda ise şunları söyledi: “Koronavirüsün yayılımını engellemek için aldığımız önlemler kapsamında, 30.03.2020 tarihine kadar belediyemiz tarafından yapılacak konser, tiyatro, sergi, panel gibi etkinliklerin tamamı iptal edilmiştir. Ayrıca Gündüz Bakım Evi ve okuma salonlarımız kapatılmış, Çocuk Akademisi, Kadın Gelişimi ve Eğitim Merkezi kursları, kapalı yüzme havuzu kursları ile Spor Hizmetleri Dairesi spor kurslarına 30.03.2020 tarihine kadar ara verilmiştir.”

