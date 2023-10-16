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Büyükşehir Engelsiz Yaşam Merkezi’nde sevgi makası birimi açıldı

16.10.2023 15:15 | Son Güncelleme:
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi’nde devreye alınan “Sevgi Makası” birimiyle engelli bireyler ve ailelerine ücretsiz kuaför hizmeti veriliyor.

Büyükşehir Engelsiz Yaşam Merkezi’nde sevgi makası birimi açıldı

"Engelsiz Kent Gaziantep” sloganıyla çalışmalarına devam eden büyükşehir belediyesi kent genelinde tüm engelli bireylerin yararlanabileceği merkezde başta sağlık olmak üzere kişisel bakım ve hijyen alanlarına kadar birçok konuda hizmet veremeye devam ediyor.

“ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ OLARAK ÖĞRENCİLERE VE VELİLERE HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYORUZ”

GBB Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ilk devlet destekli rehabilitasyon merkezinde özel ihtiyaçlı öğrencilerin ve ailelerinin öz bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu projeyi gerçekleştirdiklerini belirterek, “Engelsiz yaşam merkezi olarak bu projeyi gerçekleştirmemizin amacı engelli vatandaşlarımızın topluma entegre olması konusunda destek olmak. Bu çerçevede birçok ihtiyaca cevap veren Engelsiz Yaşam Merkezi’nin bünyesindeki danışanlara ve ailelerine kuaför hizmeti de sunmaya başladık. Özel ihtiyaçlı hayatına dokunduğumuz birçok projeye bir yenisini eklemenin mutluluğu içerisindeyiz” diye konuştu.

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