Büyükşehir, evinde Covid tedavisi görenlere yemek dağıtımını sürdürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi evinde Covid tedavisi gören, karantinasında olan ve ihtiyacı olduğunu bildiren hastalara yemek dağıtmayı sürdürüyor. Büyükşehir, ikinci dalga başladığından bu yana korona virüs hastalarına 24 bin 615 adet sıcak yemek dağıttı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının ikinci dalgası nedeniyle karantinadaki vatandaşlara yemek dağıtımını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, bugüne dek Covid-19 hastalarına 24 bin 615 adet sıcak yemek dağıttı. Toplamda 8 bin 52 haneye ulaşıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin iştiraki Grand Plaza’ya ait ekipler belediyeye gelen talepler doğrultusunda metropol ilçelerde yemek dağıtıyor. Büyükşehir ekipleri, koruyucu kıyafetleriyle sosyal mesafe ve hijyen koşullarına dikkat ederek yemekleri kapıya bırakıyor.

