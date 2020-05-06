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Büyükşehir hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor

MUĞLA HABERLERİ  | 06.05.2020 12:45 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahibi vatandaşları buluşturuyor.Korona virüs salgını dolayısıyla iş yerlerini kapatmak zorunda kalan ya da zor günler geçiren vatandaşların gıda ihtiyaçlarının karşılanması için destekler sürüyor.

Büyükşehir hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahibi vatandaşları buluşturuyor.
Korona virüs salgını dolayısıyla iş yerlerini kapatmak zorunda kalan ya da zor günler geçiren vatandaşların gıda ihtiyaçlarının karşılanması için destekler sürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü oluyor. Hayırsever vatandaşlar Muğla Büyükşehir Belediyesinin 444 4801 nolu telefonunu arayarak ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda paketi desteğinde bulunmak istediklerini belirtiyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların hazırladığı yardım kolilerini teslim alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.
Bin koli, bin aileye ulaştırıldı
Hayırsever vatandaşlar bu güne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmak üzere Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bin adet yardım kolisi teslim etti. Vatandaşlar tarafından verilen bin koli ekipler tarafından bin aileye teslim edildi.

Büyükşehir hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor

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Merkez
Meltem Eczanesi
Merkez
Başoğlu Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Ertuğ Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
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