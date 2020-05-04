Büyükşehir ilk online Bootcamp eğitimi için düğmeye bastı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna duyurduğu, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirme hedefinden hareketle ilk online Bootcamp için geri sayım başlatıldı.

Dünyada giderek gelişen teknoloji altyapısı, toplumsal anlamda bir takım dönüşümleri beraberinde getirdi. Modern insan hayatında, sanal platformda yaşanan gelişmelerin, değişimlerin ve yeniliklerin çeşitlenmesi, gerek ulusal gerekse uluslararası arenada yeni medya teknolojilerine yönelik eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesini gerektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda 3 yılda 1 milyon yazılımcıyı ülkeye kazandırmak amacıyla yoğun bir eğitim programı oluşturuldu. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı, Türkiye’nin önde gelen bilişim eğitim kurumlarından Kodluyoruz ile bir ilke imza atarak ilk online Bootcamp için düğmeye bastı, İnternet üzerinden gerçekleşecek şekilde planlanan "Python&Flask Web Development" eğitimini hayata geçirdi.

Kodluyoruz ile Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı’nın ortaklaşa hazırladığı bu ücretsiz eğitim programı, 6 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında, her cumartesi ve pazar günü saat 10.00 ila 15.00 arasında online gerçekleşecek. Toplamda 70 saat sürecek olan eğitime katılımcılar, 12 Mayıs tarihine kadar http://bit.ly/kodluyoruzantep adresinden başvurularını yapabilecek. Eğitimin başarıyla tamamlayan kursiyerlere ise bitirme sertifikası verilecek.



