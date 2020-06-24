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Büyükşehir işbirliği ile Germencik’in çehresi değişiyor

AYDIN HABERLERİ  | 24.06.2020 10:00 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir ve Germencik Belediyesi iş birliği ile Germencik’te yol çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Aydın Büyükşehir ve Germencik Belediyesi iş birliği ile Germencik’te yol çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Germencik Belediyesi iş birliğiyle yapımına başlanan Kızılcapınar, Mursallı, İstasyon ve Devlet Hastanesi bağlantı yolu başta olmak üzere ilçenin çeşitli noktalarında eş zamanlı çalışma yürütülüyor. Kurtuluş Caddesi’nde vatandaşların talebi üzerine başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor. Daha güvenli ve daha rahat ulaşım hedefiyle ilçede yürütülen bir diğer çalışma ise eski Turanlar yolu olarak bilinen tarım işçileri ve bölgede bulunan tarım işletmelerinde çalışan vatandaşlarca kullanılan işlek güzergahta başlatıldı. Çalışmalar kısa zamanda tamamlanarak hizmete sunulacak.
Başkan Öndeş, “Hizmet sağanağı sürecek”
Modern ve güzel bir Germencik hedefiyle yoğun bir çalışma takvimi uygulayan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş yol çalışmalarının artacağını üst yapıda sorunsuz bir ilçe amaçladıklarını ifade etti. Başkan Öndeş yaptığı açıklamada, “İlçemizde büyük bir değişim söz konusu gerek ekonomik yapı, gerek tarım, gerekse alt yapıda önemli çalışmalar yapılıyor. Bunlar kadar üst yapıya ve kent estetiğine de büyük önem veriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’ nun da desteğiyle ilçemizin yollarını yapıyor, yeniliyor ve düzenliyoruz. Çalışmalarımız artarak devam edecek, hizmet sağanağı sürecek” dedi.

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Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
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