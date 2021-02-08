Büyükşehir İtfaiyesi Tarsus Grup Amirliğine yeni hizmet aracı

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın altyapısının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında Tarsus Grup Amirliğine yeni hizmet aracı alındı.

Elazığ ve İzmir’de meydana gelen depremlerde arama kurtarma çalışmalarını başarılı şekilde yerine getiren ve 2020 yılını toplam 16 bin 987 görevle tamamlayan Büyükşehir itfaiye ekiplerinin araç filosu güçlendiriliyor. İtfaiye Daire Başkanlığı Tarsus Grup Amirliği bünyesinde kullanılmak üzere, tam donanımlı yeni bir yangın söndürme aracı alındı.

Ev ve işyeri yangını, doğal afetler neticesinde yaşanan kurtarma operasyonları, dağda veya evde mahsur kalan canlıların çıkartılması, sıkışmalı kazalar ve daha pek çok vakada seri şekilde olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin daha kaliteli hizmet vermelerine imkan sunacak yeni yangın söndürme ve arama-kurtarma olaylarına müdahale aracında son teknoloji birçok ekipman bulunuyor.

Çift kabin özelliğiyle 5 personelin taşınabildiği yeni araç, monitör özelliğiyle orman yangınlarında veya otoyolda meydana gelen araç yangın olaylarında 80 ile 100 metre mesafelere kadar tazyikli su sıkma imkanı sunuyor. Sıkışmalı kazalarda ise kaporta kesme ekipmanlarının yer aldığı araçta, yedek köpük ve diğer malzemelerin konulması içinde kabinler bulunuyor.

Araç sorumlusu Adem Aşık’ta aracın teknik özellikleriyle ilgili olarak bilgi verdi. Araçta 4 adet yedek köpük bidonunun yer aldığını belirten Aşık, özellikle anız yangınlarında kullanılmak üzere 25 metre uzunluğunda çıkrığın bulunduğunu ifade etti.

