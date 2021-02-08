YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Büyükşehir İtfaiyesi Tarsus Grup Amirliğine yeni hizmet aracı

Büyükşehir İtfaiyesi Tarsus Grup Amirliğine yeni hizmet aracı

08.02.2021 11:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın altyapısının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında Tarsus Grup Amirliğine yeni hizmet aracı alındı.Elazığ ve İzmir’de meydana gelen depremlerde arama kurtarma çalışmalarını başarılı şekilde yerine getiren ve 2020 yılını toplam 16 bin 987 görevle tamamlayan Büyükşehir itfaiye ekiplerinin araç filosu güçlendiriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın altyapısının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında Tarsus Grup Amirliğine yeni hizmet aracı alındı.
Elazığ ve İzmir’de meydana gelen depremlerde arama kurtarma çalışmalarını başarılı şekilde yerine getiren ve 2020 yılını toplam 16 bin 987 görevle tamamlayan Büyükşehir itfaiye ekiplerinin araç filosu güçlendiriliyor. İtfaiye Daire Başkanlığı Tarsus Grup Amirliği bünyesinde kullanılmak üzere, tam donanımlı yeni bir yangın söndürme aracı alındı.
Ev ve işyeri yangını, doğal afetler neticesinde yaşanan kurtarma operasyonları, dağda veya evde mahsur kalan canlıların çıkartılması, sıkışmalı kazalar ve daha pek çok vakada seri şekilde olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin daha kaliteli hizmet vermelerine imkan sunacak yeni yangın söndürme ve arama-kurtarma olaylarına müdahale aracında son teknoloji birçok ekipman bulunuyor.
Çift kabin özelliğiyle 5 personelin taşınabildiği yeni araç, monitör özelliğiyle orman yangınlarında veya otoyolda meydana gelen araç yangın olaylarında 80 ile 100 metre mesafelere kadar tazyikli su sıkma imkanı sunuyor. Sıkışmalı kazalarda ise kaporta kesme ekipmanlarının yer aldığı araçta, yedek köpük ve diğer malzemelerin konulması içinde kabinler bulunuyor.
Araç sorumlusu Adem Aşık’ta aracın teknik özellikleriyle ilgili olarak bilgi verdi. Araçta 4 adet yedek köpük bidonunun yer aldığını belirten Aşık, özellikle anız yangınlarında kullanılmak üzere 25 metre uzunluğunda çıkrığın bulunduğunu ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Sevgililer Günü kombini' diyerek paylaştı'Sevgililer Günü kombini' diyerek paylaştı
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
1/

Mersin Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
06:10
Sabah
07:30
Öğle
13:01
İkindi
15:55
Akşam
18:21
Yatsı
19:37

Mersin Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Gülnar Eczanesi
Akdeniz
Gülnar Eczanesi
Akdeniz
Gülnar Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

Katlı kavşak 87 günde tamamlanarak trafiğe açıldı

Katlı kavşak 87 günde tamamlanarak trafiğe açıldı

MEÜ Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezinden bir ilk daha

MEÜ Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezinden bir ilk daha

Girişim Limanı, pandemi sürecinde işbirliğinde rekor sayıya ulaştı

Girişim Limanı, pandemi sürecinde işbirliğinde rekor sayıya ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesinden Sevgililer Gününde online konser

Mersin Büyükşehir Belediyesinden Sevgililer Gününde online konser

Yamanyılmaz: "İhracata ilave devlet desteği rekabet gücümüzü artıracak"

Yamanyılmaz: "İhracata ilave devlet desteği rekabet gücümüzü artıracak"

Sevgililer Günü hediyeleri üretici kadınlardan alınacak

Sevgililer Günü hediyeleri üretici kadınlardan alınacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.