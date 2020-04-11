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Büyükşehir, İzmir’e ekmek dağıtıyor

İZMİR HABERLERİ  | 11.04.2020 13:12 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan İzmirlilere ekmek dağıtıyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulamaya konan iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan İzmirlileri ekmeksiz bırakmıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan İzmirlilere ekmek dağıtıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulamaya konan iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan İzmirlileri ekmeksiz bırakmıyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri İzmir’in merkez ilçeleri, Menemen ve Menderes’te öncelikle hastalar, 65 yaş ve üstü İzmirliler olmak üzere sokağa çıkamayanlara ekmek dağıtıyor. Hanelere verilen ekmek adedi en fazla 9 olmak üzere vatandaşların ihtiyacına göre belirleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Çiğli’deki Kent Ekmek fabrikası bugün 120 bin ekmek üretti. İhtiyaç halinde Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara ulaştırmak üzere diğer ekmek fabrikalarından da ekmek temin edecek. Genelgenin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Ekmek fabrikasındaki üretim iki katına çıkarılmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün akşam iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada “Herkes evinde kalsın. Paniğe telaşa gerek yok. Kimseyi ekmeksiz, susuz bırakmayacağız. Sakin olun, huzurlu olun. Yanınızda olmaya devam edeceğiz” demişti. Sokağa çıkma yasağı 12 Nisan 24.00’e kadar sürecek.

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