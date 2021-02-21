YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Büyükşehir karla mücadele ediyor, sokak hayvanlarını besliyor

Büyükşehir karla mücadele ediyor, sokak hayvanlarını besliyor

21.02.2021 12:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Büyükşehir karla mücadele ediyor, sokak hayvanlarını besliyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için karla mücadeleyi sürdürürken sokak hayvanlarını da beslemeye devam ediyor.Adana’nın Torosların eteklerindeki ilçelerinde kar yağışı zaman zaman etkili oluyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için karla mücadeleyi sürdürürken sokak hayvanlarını da beslemeye devam ediyor.
Adana’nın Torosların eteklerindeki ilçelerinde kar yağışı zaman zaman etkili oluyor. Kuzey ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için çalışan Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri son olarak Karaisalı ilçesine bağlı Kızıldağ Yaylasında, çevre yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. İmkanlarını seferber ederek yolları açık tutan Büyükşehir ekipleri Pozantı, Feke, Aladağ, Tufanbeyli, Saimbeyli ve Kozan ilçelerinde karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.
Kar yağışının etkili olduğu kuzey ilçelerinde vatandaşların evlerine çekilmesiyle, beslenme sıkıntısı çeken sokak hayvanlarına Adana Büyükşehir Belediyesi yem takviyesi yaptı. Pozantı’nın Belemedik Tabiat Parkı içerisinde, zorlu kış şartlarında yem bulmakta zorlanan kedi ve köpekler için uygun yerlere ve beslenme odaklarına yem ve mama bırakıldı.

Büyükşehir karla mücadele ediyor, sokak hayvanlarını besliyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştıSilahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı

Adana Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazar

İmsak
05:54
Sabah
07:13
Öğle
12:57
İkindi
16:02
Akşam
18:31
Yatsı
19:46

Adana Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazar

Aksöz Eczanesi
Seyhan
Aladağ Eczanesi
Seyhan
Atalı Eczanesi
Seyhan
Ataman Eczanesi
Seyhan
Berfin Eczanesi
Seyhan
Canbolat Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Eğitime tablet desteği

Eğitime tablet desteği

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Diğer Haberler

Tufanbeyli’de öğrenciler kızak üretiyor

Tufanbeyli’de öğrenciler kızak üretiyor

Türk Kızılay tarafından Adana'daki sağlık çalışanlarına bir tır hijyen malzemesi desteğinde bulunuldu

Türk Kızılay tarafından Adana'daki sağlık çalışanlarına bir tır hijyen malzemesi desteğinde bulunuldu

Türk Kızılay tarafından Adana'daki sağlık çalışanlarına bir tır hijyen malzemesi desteğinde bulunuldu

Türk Kızılay tarafından Adana'daki sağlık çalışanlarına bir tır hijyen malzemesi desteğinde bulunuldu

İpek’in hayali gerçek oldu

İpek’in hayali gerçek oldu

Vefalı doktor 27 yıl önce okuduğu okulun öğrencilerini unutmadı

Vefalı doktor 27 yıl önce okuduğu okulun öğrencilerini unutmadı

Adana'da evlerinde çıkan yangını söndürmeye çalışan anne ile iki çocuğu dumandan etkilendi

Adana'da evlerinde çıkan yangını söndürmeye çalışan anne ile iki çocuğu dumandan etkilendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.