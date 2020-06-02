YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Büyükşehir konservatuarı ve bez bebek müzesi ziyarete açıldı

Büyükşehir konservatuarı ve bez bebek müzesi ziyarete açıldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 02.06.2020 12:27 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatılan Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı ve bez bebek müzesinde dezenfekte çalışması yapılmasının ardından hizmete açıldı.Korona virüs tedbirlerinden dolayı geçici süre faaliyetleri durdurulan konservatuar ve tarihi Balcı Evi tekrardan hizmete açıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatılan Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı ve bez bebek müzesinde dezenfekte çalışması yapılmasının ardından hizmete açıldı.
Korona virüs tedbirlerinden dolayı geçici süre faaliyetleri durdurulan konservatuar ve tarihi Balcı Evi tekrardan hizmete açıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Zeynep Karaaslan Bez Bebek Müzesi dezenfekte çalışmalarının ardından ziyaretçilerine kapılarını açtı. Kentin yoğun olarak kullanılan cadde, sokak ve meydanlarında yıkama ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren ekipler açılış öncesi her iki tesiste hijyen çalışması yaptı. Eğitim çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek konservatuarda bulunan tüm salon ve sınıflarda dezenfeksiyon çalışması yapan ekipler bez bebek müzesini de tepeden tırnağa dezenfekte etti. Geleceğin sanatçılarını yetiştiren Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nın kısa süre sonra yeni dönem konser ve etkinlikleriyle vatandaşların karşısına çıkacağı ifade edildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığı için tüm önlemleri alıyoruz. Toplum olarak aldığımız tedbirlerle virüsün üstesinden geleceğiz inşallah” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aslında bu kadar büyükmüş! Aslında bu kadar büyükmüş!
Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal, korona krizini çiğ börek servisiyle atlattı

Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal, korona krizini çiğ börek servisiyle atlattı

Vali Akın, Mucur ilçesinde covid-19 salgın süreci çalışmalarını inceledi

Vali Akın, Mucur ilçesinde covid-19 salgın süreci çalışmalarını inceledi

Tarım alanlarında dolu zararı

Tarım alanlarında dolu zararı

Kaymakam Arcaklıoğlu: "Köylerimize hizmet vermeye devam ediyoruz"

Kaymakam Arcaklıoğlu: "Köylerimize hizmet vermeye devam ediyoruz"

Tavşanburnu Tabiat Parkı, ziyarete açıldı

Tavşanburnu Tabiat Parkı, ziyarete açıldı

Öğrencilere destek Menderes Belediyesinden

Öğrencilere destek Menderes Belediyesinden

Denizli Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:51
Sabah
05:36
Öğle
13:07
İkindi
16:59
Akşam
20:27
Yatsı
22:05

Denizli Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Aykut Eczanesi
Merkezefendi
Gürkan Eczanesi
Merkezefendi
Hazar Eczanesi
Merkezefendi
Nikfer Eczanesi
Merkezefendi
Nurdan Eczanesi
Pamukkale
Özcel Eczanesi
Pamukkale
Soylu Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Pamukkale’nin üstünde Türk Bayrağı ile uçtu

Pamukkale’nin üstünde Türk Bayrağı ile uçtu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Mahalleli sokağa çıkma kısıtlamalarında komşularını unutmadı

Mahalleli sokağa çıkma kısıtlamalarında komşularını unutmadı

Jandarma’dan servis araçlarına 6 bin 816 TL ceza

Jandarma’dan servis araçlarına 6 bin 816 TL ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.