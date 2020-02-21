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Büyükşehir Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor

SAKARYA HABERLERİ  | 21.02.2020 17:47 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor.Bu kapsamda AKM’de gerçekleştirilen ‘Yalnızlık ve Özlem’ konulu söyleşide sanatseverler ile bir araya gelen Psikiyatr, Yazar Prof.

Büyükşehir Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor.
Bu kapsamda AKM’de gerçekleştirilen ‘Yalnızlık ve Özlem’ konulu söyleşide sanatseverler ile bir araya gelen Psikiyatr, Yazar Prof. Dr. Erol Göka, yalnızlık ve modernlik hakkında paylaşımlarda bulundu.
Psikiyatr, Yazar Prof. Dr. Erol Göka, “İnsanları artık tek yaşamaya ikna etmeye çalışan bir düzen içerisinde ilerliyoruz. Zaten yalnızlığın giderilmesi için bir çalışma değil de alınan tedbirler yalnızlığı bizlere aşılamaya çalışırmış gibi duruyor. Bazı ülkelerde yapılan araştırmalar sonucunda tek yaşama oranı yüzde 50’lik bir oranı geçmiş durumda. Artık hem ülkemizde hem de yurt dışında evlilik oranları azaldı. İnsanlar evliliği savunmuyor ve boşanıyor. Türkiye’de de yalnızlığı savunan birçok kesim mevcut. Yapılan araştırmaların, gerçekleştirilen anketlerin hepsi bu yönde bir eğilim olduğunu bizlere kanıtlıyor. Bundan yaklaşık olarak 200-250 yıl öncesine bakarsanız modernlik dediğimiz olay insan hayatına çok büyük yenilik getirdi. İnsanlar o dönemlerde dünyaya bizim gibi bakmazlardı. Eskiden günümüze kadar olan süreç içerisinde değişmemizin nedeni yalnızlıktır işte. Bu artık birçok yazarın kitabında, sanatçının filminde, sinemalarda ve daha sayamadığımız birçok yerde karşımıza çıkıyor. Bu araştırmalar son 20 yılda çok daha artmış durumda çünkü insanların dertleri var. Bu dertlerin çözülmesi için de siyasetçiler, belediyeciler, doktorlar, psikologlardan yardım isteniyor. Birçok ülkede yalnızlık ile ilgili Bakanlıklar kuruluyor. Ortalama ömrü aşağıya çeken bu olgunun kırılması isteniyor. İşte yalnızlık böyle bir süreç” dedi.

Büyükşehir Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor

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Atasoy Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Hayat Eczanesi
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