Büyükşehir meclisi toplandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nın Birinci Bileşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Konferans Salonu’nda yapılan, Yeni tip korona virüs (COVID-19) Salgını tedbirlerinin hat safhada olduğu bileşimde görev süresi dolan encümen ve komisyonların üyelerinin seçimi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi meclisi korona virüs Salgını tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra Mayıs Ayı birinci bileşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığında toplandı. Virüse karşı yoğun tedbirlerin alındığı, genişliğinden dolayı Büyükşehir Konferans Salonu’nda yapılan bileşimde, ateş ölçümleri yapıldı, maske zorunluluğu getirildi, kişiler arası 3 koltuk mesafe bırakılarak oturuldu.

Toplantı öncesi korona virüs mücadelesi hakkında bilgi veren ve diğer ülkelerle ülkemizde yapılan icraatleri karşılaştıran başkan Şahin, “Küresel bir sorunla ulusal bir mücadele veriyoruz. Geçen hafta Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak hem iskandinav, hem Avrupa birliğinden belediye başkanlarıyla telekonferans aracılığıyla bir araya geldim. Dünya’nın yaşadığı bu büyük sorunu ulusal boyutta nasıl görüyorlar, daha neler yapılabilir bunun çalışmasını yaptık. Brezilya özellikle kendisi talep ederek Türkiye’nin bu başarısındaki farkını incelediği ve bunu bizimle paylaştıklarını söylediler. Özellikle Dünya’da bu büyük mücadeleyi verirken Türkiye’nin bu 4 ana başlıkta farklılığının ortaya çıktığını söylediler. Birincisi sağlık sistemleri için kurumsal kapasite. Türkiye’nin son dönemde yaptığı sağlıktaki yoğun bakım ünitelerindeki farklılık bu büyük sorunda büyük bir çözüm kapasitesi oluştuğunu belirtiyorlar. 100 bin kişiye normalde ne kadar yatak kapasitesi düşüyor diye bir literatür var. Türkiye’nin 45 yoğun bakım kapasitesi varken Japonya’nın 6, İngiltere’nin 7 olduğunu söylüyorlar. İkincisi sosyal güvenlik sistemi. Özellikle sağlığa ulaşımda ulaşılabilirlik, ücretsiz hizmet alma konusunda herkese istisnasız sistemden hızlı istifade edebiliyor. Üçüncüsü güçlü liderlik. Brezilya’nın söylediği bir diğer etken güçlü koordinasyon. Valiliğimizn öncülüğünde bütün belediye başkanları ve kurumlarla güçlü bir koordinasyon oluşturduk. Yerel ve merkez iyi çalıştı ve gelen genelgelerin uygulaması için güçlü bir gayret gösterildi. Şu ana kadar bilim kurulundan çıkan raporlar ve bakanların gelen bildirimleriyle hızlı ve güçlü bir sistem oluşturduk. Artık normalleşmenin gerçekleşmeye başlandığı günlerde meclis toplantımızı bile yaparken maske ve sosyal mesafenin çok önemli olduğunu ve artık yeni bir çalışma metodunun hayata geçeceği belirtiliyor. Başkan vekillerimiz arasında görev dağılımları oldu ve çalışmalar hızlandı. Bir taraftanda her krizin bir fırsatı var şehri büyük bir şantiyeye dönüştürdük. Sizlerde görüyorsunuz” şeklinde konuştu.

Sezer Cihan meclise yapılanları anlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, korona Salgını döneminde yapılan koruyucu önleyici tedbirlerle çalışmaları ana başlıklar altında meclise sundu. Slayt eşliğinde yaptığı sunumda yapılan çalışmalarda şehirde bulunan kurumların ortak çalışmaları olduğunu söyledi. Bilinçlendirme Çalışmaları, Genel Temizlik ve Dezenfeksiyon Çalışmaları, Destekleme Yardımları, Saha Denetimleri, önlemler, E-Belediye Online Çalışma, Üretim Çalışmaları ve Altyapı Çalışmaları başlıklarında icraatleri meclise anlattı.

Öte yandan görev süresi tamamlanan encümen ve komisyon üyeleri seçildi. Bileşimde yapılan gizli oylamada Osman Toprak, Latif Karadağ, Salih Uygur, Halil Uğur ve Mustafa İnal Encümeb Üyeliği’ne seçildi.

Plan Bütçe Komisyonu’na, Latif Karadağ, Mehmet Berk, Mehmet Kesik, Feray Yılmaz, Mustafa Doktoroğlu, Mustafa Kaplan, Salih Uğur ve Yılmaz Kireç, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, Muhammed Rıdvan Fadıloğlu, Mehmet Tahmazoğlu, Osman Toprak, Latif Karadağ, Cuma Güzel, Erdem Güzelbey, Murat Özgüler, Ökkeş Kavak, Beyhan Külekçi, Ulaşım Komisyonu’na, Latif Karadağ, Erdem Güzelbey, Hanifi Sönmez, Ayşenur Mirkelam, Mustafa Gökkaya, Mehmet Üzüm, İbrahim Çobanoğlu, Abdullah Krokmaz, Yusuf Buğur, Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu’na; Ayşenur Mirkelam, Mehmet Üzüm, Hanifi Sönmez, Mehmet Okyay, Mustafa Kaplan, Halil Uğur, Sabri Ateş, Celalettin Terlemez, Ömer Oğuz, Çevre ve Sağlık Komisyonu’na; Mehmet Berk, Hülya Kılıç, Ayşenur Mirkelam, Şükran Yılmaz, Feray Yılmaz, Mehmet Kesik, Yakup Bahar, Mustafa Doktoroğlu, Gamze Kahraman, Hukuk Komisyonu’na, Osman Toprak, Salih Uygur, Mehmet Hamzaoğlu, Mustafa Kaplan, Mehmet Okyay, Osman Yılmaz, İbrahim Çobanoğlu, Hakan Kurt, Yılmaz Kireç, Tarife Komisyonu’na, Mehmet Berk, Erdem Güzelbey, Emre Kılıç, Yakup Bahar, Hülya Kılıç, Hakan Kurt, Şükran Yılmaz, Abdullah Korkmaz, İbrahim Şahin, Turizm ve Estetik Komisyonu’na; Feray Yılmaz, Erdem Güzelbey, Murat Özgüler, Emre Kılıç, Ayşenur Mirkelam, Hülya Kılıç, Halil Uğur, Abdullah Korkmaz, Halil Doğan, Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na ise Ayşenur Mirkelam, Şüran Yılmaz, Feray Yılmaz, Hülya Kılıç, Gamze Kahramanlı, Mehmet Üzüm, Hanifi Sönmez, Nurettin Zirek ve Hakan Kurt yapılan açık oylamalarla 1 yıllığına seçildi.

