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Büyükşehir Meclisi yılın ilk oturumunu gerçekleştirdi

12.01.2021 11:37 | Son Güncelleme:
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Büyükşehir Meclisi yılın ilk oturumunu gerçekleştirdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 yılı ilk oturumu gerçekleşti.Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan başkanlığında gerçekleşen ocak ayı ilk birleşimi 1.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 yılı ilk oturumu gerçekleşti.
Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan başkanlığında gerçekleşen ocak ayı ilk birleşimi 1. oturumunda meclis üyeleri tarafından verilen önergeler oy birliğiyle gündeme alındı.
Başkan Vekili Kaytan, "2020 yılının her ne kadar sağlık açısından sıkıntılı geçse de Şanlıurfa için verimli bir yıl olduğunu belirterek 2021 yılının sağlıkla dolu bir yıl olmasını diliyorum. Bu yılın ilk meclis toplantımızı gerçekleştirdik, ilk oturumumuzu ve gündemimizi oluşturduk. 2020 yılı sağlık açısından sıkıntılarla geçen bir zaman dilimiydi ama Büyükşehir Meclisimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve diğer çalışma arkadaşlarımızla birlikte çok ciddi çalışmalara imza atıldı. Büyükşehir Meclisimiz ilk toplantısını gerçekleştirdi ve gündem oluşturdu, 2021 yılının başta Şanlıurfa’mız, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Meclisi yılın ilk oturumunu gerçekleştirdi

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