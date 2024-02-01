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Büyükşehir Müzeleri 5 yılda yaklaşık 4 buçuk milyon ziyaretçi ağırladı

İHA İHA
01.02.2024 15:18 | Son Güncelleme:
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarihi, sanatı, kültürü ve gastronomini gelecek nesillere taşımak amacıyla kurulan müzeleri son 5 yılda 4 milyon 402 bin kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Müzeleri 5 yılda yaklaşık 4 buçuk milyon ziyaretçi ağırladı

Zengin kültürü ve tarihi ile bölgede turizmin parlayan yıldızı olan Gaziantep, Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde değerlerini kurduğu müzelerle koruyarak geleceğe taşıyor. Gazi şehirde Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müzeler son 5 yılda büyük ilgi görürken 2023 yılında ise 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Panorama 25 Aralık, Ali İhsan Göğüs Müzesi ve Gaziantep Araştırmaları Merkezi, Atatürk Anı Müzesi, Bayazhan Kent Müzesi, Emine Göğüs Mutfak Müzesi, Fıstık Müzesi, Gaziantep Kalesi, Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, Hamam Müzesi ile Antep Savunması Şehitliği ve Saygı Müzesi, 701 bin 385 ziyaretçiyi ağırladı.

10 YILDA 7 YENİ MÜZE ŞEHRE KAZANDIRILDI

Büyükşehir Belediyesi ayrıca son 10 yılda Gazi şehre 7 yeni müzeyi şehre kazandırdı. Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 100’üncü yılında yapımı tamamlanarak hizmete açılan 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Destansı Antep Savunması’nı anlatan ve sanatla tarihin buluşturarak şehri simgelerinden biri haline geldi. Özgün ve zengin içeriğiyle Gazi şehirlilerin yanı sıra yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisini toplayan müzenin resim çalışmaları ünlü Rus Ressam Alexander Samsanov tarafından 4 yılda tamamlandı. Müzede, 14 yağlı boya tablo, 3 diorama, 13 metre yüksekliğinde 122 metre uzunluğunda 1586 metrekare alana sahip, tuval ağırlığı 2 bin 379 kilogram olan yağlı boya panoramik resimler ile Antep harbi şehit ve gazi yakınları tarafından bağışlanana 750 eser bulunuyor.
Şehrin kültürünü ve zenginliğini yaşatmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi öte yandan yeşil altın olarak nitelendirilen fıstığın hikayesini anlatan Fıstık Müzesi, şehrin renklerinden olan hamam kültürünü anlatan Hamam Müzesi, Gaziantep’in gastronomi kültürünün temel taşları baharatların serüvenini anlatan Rayiha Baharat Müzesi, 15 Temmuz Günü yaşananları etkileyici atmosferiyle anlatan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, peynirin serüvenini anlatan Udma Peynir Müzesi ile Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesi’ni kurarak ziyarete açtı.

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