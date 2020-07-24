YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Büyükşehir Seydikemer’de yol çalışmalarını sürdürüyor

Büyükşehir Seydikemer’de yol çalışmalarını sürdürüyor

MUĞLA HABERLERİ  | 24.07.2020 14:52 | Son Güncelleme

Seydikemer’e bağlı kırsal mahallelerin yollarında yenileme ve genişletme çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar kapsamında Yaylaceylan ve Seki Mahalleleri grup yolları ile Temel Mahallesi Kıncılar mevkii yollarında asfaltlama öncesi zemin iyileştirme çalışmalarına başladı.Vatandaşların güvenli ve modern yollarsa sevdiklerine ulaşmalarını sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sorumluluk alanlarındaki yollarda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Seydikemer’e bağlı kırsal mahallelerin yollarında yenileme ve genişletme çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar kapsamında Yaylaceylan ve Seki Mahalleleri grup yolları ile Temel Mahallesi Kıncılar mevkii yollarında asfaltlama öncesi zemin iyileştirme çalışmalarına başladı.
Vatandaşların güvenli ve modern yollarsa sevdiklerine ulaşmalarını sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sorumluluk alanlarındaki yollarda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Yaylaceylan ve Seki Mahalleleri grup yolları ile Temel Mahallesi Kıncılar mevkii yollarında asfaltlama öncesi zemin iyileştirme çalışmalarına başladı.
Yaz aylarının gelmesi ile birlikte il genelindeki yol çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer ilçesi Yaylaceylan, Seki ve Temel Mahallelerindeki yol çalışmalarını da kısa sürede bitirerek vatandaşların hizmetine sunmayı planlıyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Seydikemer ilçesinin Kırsal Mahallelerinde devam eden yol çalışmaları ile ilgili şu ifadelere yer verildi: “İl genelinde olduğu gibi Seydikemer ilçemizde de sorumluluk alanlarımızdaki yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Plan ve program dâhilinde devam eden çalışmalar kapsamında Seydikemer ilçesine bağlı Yaylaceylan ve Seki Mahalleleri grup yolları ile Temel Mahallesi Kıncılar Mevkiin yollarında asfaltlama öncesi zemin iyileştirme çalışmalarına başlandı. Zemin iyileştirme çalışmaları sonunda başlayacak olan asfaltlama işlemleri ile birlikte Yaylaceylan, Seki ve Temel Mahallelerinde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve güvenli bir şekilde yapabilecekler”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
18 yaşından küçük kızıyla yaşıyordu! Korkunç olay 18 yaşından küçük kızıyla yaşıyordu! Korkunç olay
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir polisi 8 silah ele geçirdi

Balıkesir polisi 8 silah ele geçirdi

Çocukların bayramlıkları Karaköprü Belediyesi’nden

Çocukların bayramlıkları Karaköprü Belediyesi’nden

Başkan Say’dan Ayasofya mesajı

Başkan Say’dan Ayasofya mesajı

Elazığ’da aranan 2 şüpheli çadırda yakalanıp, tutuklandı

Elazığ’da aranan 2 şüpheli çadırda yakalanıp, tutuklandı

Rektör Karacoşkun’dan 24 Temmuz mesajı

Rektör Karacoşkun’dan 24 Temmuz mesajı

Beyşehir’de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

Beyşehir’de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

Muğla Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
04:20
Sabah
05:58
Öğle
13:18
İkindi
17:08
Akşam
20:28
Yatsı
21:59

Muğla Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Ayhan Eczanesi
Merkez
Kaleli Eczanesi
Merkez
Akçaalan Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Ümit Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Muğla'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Muğla'da restoranda yemek yerken üzerine güneş enerjisinin su tankı düşen genç öldü

Muğla'da restoranda yemek yerken üzerine güneş enerjisinin su tankı düşen genç öldü

Murat Başaran Ölüdeniz’de Söyledi Eşi Tek Başına Dinledi

Murat Başaran Ölüdeniz’de Söyledi Eşi Tek Başına Dinledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.