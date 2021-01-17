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Büyükşehir, sokak hayvanları için 1,5 ton mama dağıttı

17.01.2021 13:07 | Son Güncelleme:
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehrin dört bir yanındaki hayvan severlere 1,5 ton mama dağıtıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı sokak hayvanlarının sıkıntı yaşamamaları için çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehrin dört bir yanındaki hayvan severlere 1,5 ton mama dağıtıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı sokak hayvanlarının sıkıntı yaşamamaları için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kafeterya, restoran gibi yerlerin de kapalı olmasından dolayı hafta sonları besin bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde olumsuz etkilenmemeleri için Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sivil toplum kuruluşları ve aktivistlere mama dağıtımı gerçekleştiriliyor.
1,5 ton mama dağıtıldı
Bu kapsamda Kocaeli Hayvan Hakları Derneği (KOCAELİDER) Başkanı Selma Pilatin Pek, Gölcük Hayvan Hakları ve Aktivistleri Derneği (GÖLVİST) Başkanı Gülçin Taşkın, Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (KOHAYDER) Başkanı Gonca Çelik, KOÜ Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü ve Can Dostları Derneği Başkanı Sibel Erdem, Kocaeli doğa ve hayvan hakları savunucuları derneği (KOHSAVDER) Başkanı Tülay Erdurmaz’a verilen mama desteği ile hayvan severlerin bulundukları bölgelerdeki sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı olundu.

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