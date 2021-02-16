Büyükşehir sokak hayvanlarını unutmadı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde yürüttüğü karla mücadele çalışmalarının yanı sıra Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarına yönelik yardımlarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde yürüttüğü karla mücadele çalışmalarının yanı sıra Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü marifetiyle sokak hayvanlarını unutmuyor. Şehir kuşları, kedi, köpek ve daha birçok hayvanın hem bakımını hem de yemek ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri ekipleri şehrin muhtelif noktalarındaki 135 beslenme noktasına her gün 5 fabrikadan alınan yemek yardımları ve kuru mamayla dolduruyor.

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz sokak hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zorlu hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için şehrin muhtelif noktalarındaki 135 beslenme odağını her gün 5 fabrikadan alınan yemek yardımları ve kuru mama ile İlçe Belediyelerinin de desteğiyle dolduruyoruz. Bunun yanı sıra şehir kuşları için şehir genelinde 2 bin kilogram kuşyemi tedarik edilerek kuşların da beslenmelerini sağlıyoruz. Bu zorlu hava şartlarında evde kalan vatandaşlarımızdan kapılarının önüne mama, balkon ve cam kenarlarına ise ekmek kırıntılarını koymalarını rica ediyoruz” denildi.

