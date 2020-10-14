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Büyükşehir tablet ödüllü yarışma düzenliyor

AYDIN HABERLERİ  | 14.10.2020 14:02 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenliyor.

Büyükşehir tablet ödüllü yarışma düzenliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenliyor. Yarışmada 7-12 yaş arası çocuklara 3 dalda toplam 90 tablet ödül olarak verilecek.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı’nı çocuklar için daha da anlamı hale getirmek ile birlikte edebi ve sanatçı kişiliklerini ortaya çıkarmalarını da teşvik edecek bir yarışma düzenliyor.
Cumhuriyetin ilanının 97’inci yılı etkinlikleri kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı organizasyonuyla düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışması ile dereceye giren her öğrenciye ödül olarak tablet verilecek.
Aydın’da ikamet etme şartı aranan 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 yaş grubundaki çocuklardan; resim, kompozisyon ve şiir dalında, her yaş grubunda ilk 5’te yer alanlara ödül verilecek ve bu yolla toplamda 90 tabletin öğrencilerle buluşturulması hedefleniyor.
Katılımcılar, eserlerini 22 Ekim 2020 Perşembe günü saat 17.30 mesai bitimine kadar Aydın Büyükşehir Belediyesinin belirlemiş olduğu adrese kargo veya elden teslim edecek. Bu adrese gönderilmeyen veya teslim edilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacak. Elden teslim edecek olan katılımcılar son teslim tarihi günün mesai saati bitimine kadar Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’ne (Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 09100 Efeler/AYDIN) adresindeki ilgili birime teslim edecek.

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