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Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri, Mersinlilere anonslarla ‘evde kal’ çağrısı yapıyor

MERSİN HABERLERİ  | 30.03.2020 10:37 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Denetim ekipleri, koronavirüs salgınının önüne geçme çalışmaları kapsamında vatandaşların birbiriyle olan temasını en aza indirmek için mahalle, sokak ve işlek caddelerde gezerek, halka anons ile zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama çağrısı yapıyor.Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Denetim ekipleri, virüs tehdidine karşı halk sağlığını korumak için denetimlerini sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Denetim ekipleri, koronavirüs salgınının önüne geçme çalışmaları kapsamında vatandaşların birbiriyle olan temasını en aza indirmek için mahalle, sokak ve işlek caddelerde gezerek, halka anons ile zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama çağrısı yapıyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Denetim ekipleri, virüs tehdidine karşı halk sağlığını korumak için denetimlerini sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, halkın temasını en aza indirmek için kentin dört bir yanında gezerek, anonslarla vatandaşları uyarıyor. Ekipler, Mersin’de halkın yoğun olarak görüldüğü çarşı, işlek cadde ve sokaklarda belirli periyotlarda gezerek, virüs tehdidini en aza indirmek adına Mersinlilere zorunlu kalmadıkça dışarıya çıkmamaları yönünde anons yapıyor. Kentin bir ucundan diğer ucuna giden, mahalleleri de karış karış gezen ekipler, “Değerli Mersin halkı, evlerinizde kalmanız, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Evde kal Mersin, sağlıkla kal Mersin” diyerek, yurttaşları hem kendi sağlıklarını hem de başkalarının sağlığını korumak adına evlerinde kalmaya davet ediyor.
Trafik Zabıta Denetim ekipleri dışarı çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzeri yurttaş gördüklerinde, gerekli uyarıyı yaparak, evlerine yönlendiriyor. Alışveriş ihtiyacı olan yaş almışların ihtiyacını gideren ekipler, aynı zamanda sağlık sıkıntısı ile ilgili herhangi bir durumla karşılaştıklarında ilgili sağlık kuruluşuna yönlendirme yapıyor.
Büyükşehir Belediyesinin, koronavirüse karşı bünyesinde bulunan toplu taşıma araçlarını bilgilendirici reklamlarla giydirmeden halkı bilinçlendirici el broşürüne, kentin belli noktalarında bulunan ledli levhalardaki uyarıcı mesajlardan merkez ve ilçelerde yer alan billboardlardaki uyarı mesajlarına kadar birçok alanda vatandaşları bilgilendirdiği de bildirildi.
Alınan tedbirlerin yanında denetimlerini de sıklaştıran Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgelere göre tüm toplu taşıma araçlarında yaptığı sıkı denetimlere devam ediyor. İl ve ilçelerdeki tüm toplu taşıma araçlarının kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu almasına ilişkin kritere göre rutin denetimlerini yapan ekipler, araçların dezenfeksiyonunu da titizlikle kontrol ediyor.

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