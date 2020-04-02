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Büyükşehir vatandaşları yalnız bırakmıyor

MANİSA HABERLERİ  | 02.04.2020 15:32 | Son Güncelleme

Korona virüse karşı tedbir amaçlı çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gıda Bankası hizmetinden faydalanan 60 yaş ve üstündeki ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını evlerine götürüyor.

Korona virüse karşı tedbir amaçlı çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gıda Bankası hizmetinden faydalanan 60 yaş ve üstündeki ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını evlerine götürüyor. Köprübaşı’nda da yürütülen uygulama ile Büyükşehir Belediyesi ekiplerini kapılarında gören vatandaşlar, uygulama nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden korona virüsüne karşı etkin bir mücadele sergileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte Gıda Bankası hizmetinden faydalanan 60 yaş ve üstündeki ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor. Köprübaşı’nda da gerçekleştirilen uygulama ile risk grubunda bulunan vatandaşların evlerini ziyaret eden Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, Gıda Bankasından yararlanan ihtiyaç sahibi bireylerin nakliyattan yağa, çaydan şekere kadar temel gıda malzemelerini kendilerine teslim ediyorlar. Büyükşehir Belediyesi ekiplerini kapılarında gören vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

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