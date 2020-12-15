YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Büyükşehir yüzme şampiyonasından madalyalarla döndü

Büyükşehir yüzme şampiyonasından madalyalarla döndü

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.12.2020 19:50 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Muğla’da düzenlenen Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Bölgesel Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası’ndan madalyalarla döndü.11 Aralık ile 13 Aralık tarihleri arasında Muğla’da düzenlenen Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Bölgesel Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası sona erdi.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Muğla’da düzenlenen Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Bölgesel Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası’ndan madalyalarla döndü.

11 Aralık ile 13 Aralık tarihleri arasında Muğla’da düzenlenen Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Bölgesel Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası sona erdi. Yapılan organizasyona, İzmir, Antalya, Denizli, Manisa, Afyon ve Muğla’dan toplam 19 kulüp ve 70 sporcu katılırken, Denizli Büyükşehir Belediyespor şampiyonaya damgasını vurdu. Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yüzme Takımı sporcusu Kağan Kocagöz 200 metre sırtüstü stil bölge 1.’si, 100 metre sırtüstü stil bölge 2’ncisi, 50 metre sırtüstü stil bölge yarışmasında ise 3. oldu. Çınar Karabulut ise 100 metre serbest stil bölge 2’ncisi, 50 metre kelebek stil bölge 3’ncüsü, 50 metre serbest stil bölge 3’ncüsü ve 100 metre kelebek stil bölge 2’ncisi olmaya hak kazandı.

Başkan Osman Zolan’dan tebrik
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla’da Denizli’yi temsil eden sporcuları başarılarının devamını dileyerek, “Denizlimizi en iyi şekilde temsil ederek bizleri gururlandıran Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Denizlimiz örnek tesisleri ile başarılı sporcular yetiştirmeye devam edecek” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'O çocuk daha 7 yaşında' 'O çocuk daha 7 yaşında'
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
1/

Denizli Namaz Vakitleri 15 Aralık Salı

İmsak
06:38
Sabah
08:05
Öğle
13:04
İkindi
15:32
Akşam
17:53
Yatsı
19:15

Denizli Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Salı

Egemen Eczanesi
Merkezefendi
Gülriz Eczanesi
Merkezefendi
Turkuaz Eczanesi
Merkezefendi
Umut Eczanesi
Merkezefendi
Gökkuşağı Eczanesi
Pamukkale
Karadağ Eczanesi
Pamukkale
Sude Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.