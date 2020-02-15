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Büyükşehir zabıta, 22 ton kaçak kömür ele geçirdi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.02.2020 14:56 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, il genelinde alternatif yakıt kullanma zorunluluğunun getirilmesinin ardından işletmelere yönelik denetimlerini hızlandırdı.Bu kapsamda Yavuzeli ilçesine bağlı Büyükkarakuyu Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda satışa hazır bulunan 22 ton menşei belirsiz kaçak kömür ele geçirilerek cezai işlem uygulandı.Kenti saran soğuk kış koşullarında temiz havanın korunması amacıyla kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesince, “Katı Yakıt Satış İzin Belgesi” olmayıp da ticaretini sürdüren iş yerlerine, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan işletmecilere teşhir ürünü dışında kömür bulundurmaları halinde idari yaptırım uygulanırken, katı yakıtlara el konulup imha ediliyor.Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Cafer Yılmaz, kış mevsiminde şehrin havasının korunmasını amaçladıklarını belirterek, “Ekip amirlerimiz ve saha da görevli personellerimiz ile ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdik.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, il genelinde alternatif yakıt kullanma zorunluluğunun getirilmesinin ardından işletmelere yönelik denetimlerini hızlandırdı.
Bu kapsamda Yavuzeli ilçesine bağlı Büyükkarakuyu Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda satışa hazır bulunan 22 ton menşei belirsiz kaçak kömür ele geçirilerek cezai işlem uygulandı.
Kenti saran soğuk kış koşullarında temiz havanın korunması amacıyla kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesince, “Katı Yakıt Satış İzin Belgesi” olmayıp da ticaretini sürdüren iş yerlerine, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan işletmecilere teşhir ürünü dışında kömür bulundurmaları halinde idari yaptırım uygulanırken, katı yakıtlara el konulup imha ediliyor.
Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Cafer Yılmaz, kış mevsiminde şehrin havasının korunmasını amaçladıklarını belirterek, “Ekip amirlerimiz ve saha da görevli personellerimiz ile ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdik. Özellikle katı yakıt denetimi noktasında olumsuzluklara anında müdahale edilmesi ve aksaklığa meydan verilmemesi hususunda tüm personelimizi bilgilendirdik. Bu şehir bizim. Havamızı korumak bizim en önemli görevlerimiz arasında. Zabıta yedi gün yirmi dört saat görevinin başında. Katı yakıt ve hava kirliliği denetimlerimiz olumsuz hava şartlarına rağmen şehrimizin dört bir yanında saha ekiplerimiz nezaretinde devam ediyor. Tabi ki halkımızın da havamızı koruması ve bununla mücadele ederken gördükleri olumsuzlukları bildirmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız Bu konuda ‘ALO 153’ İhbar hattımızı arayarak ihbar ve şikayetlerini iletebilirler. Tüm halkımıza havası temiz, bol güneşli günler diliyorum” diye konuştu.
Öte yandan şehir genelinde aşırı duman oluşturan katı yakıt madde atıklarının imha edilmesine yönelik ise denetimler devam ediyor.

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