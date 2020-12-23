YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Büyükşehir Zabıtasından Erciyes’te denetim

Büyükşehir Zabıtasından Erciyes’te denetim

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.12.2020 15:02 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında denetimlerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda ekipler dünyanın ve Türkiye’nin sayılı kayak merkezlerinden Erciyes’te kayak sezonunun açmasıyla birlikte denetimlerine başladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla salgınla mücadele kapsamında gece gündüz denetimlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, kayak sezonunun açılmasıyla birlikte denetimlerine Erciyes Kayak Merkezi’nde devam etti. Kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması, salgınla mücadelenin başarılı olması için titizlikle çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri, ’Güvenli Kayak Merkezi’ sertifikası alan Erciyes’te güvenli ve sağlıklı yaşam alanları için denetimlerine aralıksız olarak devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türk güzel dünyada birinci oldu! Türk güzel dünyada birinci oldu!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Aralık Çarşamba

İmsak
06:18
Sabah
07:46
Öğle
12:42
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:51

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Çarşamba

Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Rüzgar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gökçen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Hisar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.