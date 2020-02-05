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Büyükşehirde beton yol mesaisi başladı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 05.02.2020 18:35 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, devam eden beton yol çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, devam eden beton yol çalışmalarını inceledi. Haliliye ilçesine bağlı 25 kırsal mahalleyi birbirine bağlayan beton yol çalışmalarının hayırlı olmasını dileyen Başkan Beyazgül, "Halkımız için hizmetin en iyisini sunmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu ve muhtarlar ile birlikte Haliliye’ye bağlı Dikme mahallesini ziyaretinin ardından bölgede devam eden beton yol çalışmalarını inceledi.
20 yıl ömürlü yolları kırsalımıza kazandırıyoruz
Temaslarında vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Beyazgül ardından yaptığı değerlendirmesinde uzun ömürlü olması nedeniyle özellikle kırsal kesimlerde beton yol uygulamasına önem verdiklerini söyledi. Halkın taleplerine öncelik tanıdıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Beyazgül, " Bu yol Dağyanı’ndan başlamak üzere Güvenli, Boncuk, Parmakkapı ve Dikme olarak devam ediyor. Yaklaşık 20-25 köy ve kırsal mahallemiz bu yoldan faydalanacak. Yoğun bir yol ve uzun süredir arzu edilen bir yoldu Allah bize nasip etti. Bu yolun özelliği şu, beton yol bu. Biliyorsunuz demir hasırlarla burayı sağlamlaştırıyoruz bunun ömrü 20 yıl" dedi.
Temaslarında Başkan Beyazgül’e eşlik eden Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise " Şuan da Büyükşehir Belediyemiz burada beton yol uygulamasını icra ediyor. Muhtarlarımız mutlu Büyükşehir çalışıyor, Haliliye çalışıyor" diye konuştu.
Büyükşehir personellerine çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Beyazgül, incelemelerinde muhtarlarla da yakından ilgilendi. Çevre sakinleri ile beton yolları inceleyen Başkan Beyazgül’e teşekkür eden muhtarlar, "Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibi yoğun bir çalışma içerisinde. Bunlara bizzat şahit oluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.

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