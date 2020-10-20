YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Büyükşehirde HES Kodu uygulaması başladı

Büyükşehirde HES Kodu uygulaması başladı

MANİSA HABERLERİ  | 20.10.2020 16:01 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, korona virüs önlemleri kapsamında 81 ile gönderdiği genelge ile kamu kurumlarına girişlerde zorunlu olarak HES kodu uygulaması getirdi.

İçişleri Bakanlığı, korona virüs önlemleri kapsamında 81 ile gönderdiği genelge ile kamu kurumlarına girişlerde zorunlu olarak HES kodu uygulaması getirdi. Genelge kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesine de girişler, HES kodu uygulaması ile yapılmaya başlandı.
İçişleri Bakanlığı korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ile gönderdiği genelge ile kamu kurumlarına girişlerde artık HES kodu uygulamasını zorunlu hale getirdi. Genelge kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne girişlerde de artık HES kodu uygulaması başladı. Uygulama ile belediyeye giriş yapmak isteyen vatandaşlar ateş ve maske kontrolü sonrasında güvenlik görevlilerine bildirdikleri HES kodu ile giriş yapabilecekler. Genelge gereği HES kodu olmayan vatandaşlar kamu binalarına giriş yapamayacaklar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
GAÜN Hastanesinde devir-teslim töreni gerçekleştirildi
GAÜN Hastanesinde devir-teslim töreni gerçekleştirildi
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Adana'da 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirildi
Adana'da 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirildi
Cumhuriyet döneminin ilk barajı Çubuk 1 için özel açılış
Cumhuriyet döneminin ilk barajı Çubuk 1 için özel açılış
Vali Balcı, Cumhuriyet tarihinin ilk antimuan madenini gezdi
Vali Balcı, Cumhuriyet tarihinin ilk antimuan madenini gezdi
Şehrin simgesi Cacabey Medresesinde üst örtü yapımı tamamlandı
Şehrin simgesi Cacabey Medresesinde üst örtü yapımı tamamlandı

Manisa Namaz Vakitleri 21 Ekim Çarşamba

İmsak
05:57
Sabah
07:19
Öğle
13:00
İkindi
16:02
Akşam
18:31
Yatsı
19:48

Manisa Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Çarşamba

Borsa Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Şenkal Eczanesi
Merkez
Kırdar Eczanesi
Turgutlu
Turgutlu Eczanesi
Turgutlu
Evim Eczanesi
Akhisar
Yeliz Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Annelerinin izinden gidiyorlar
Annelerinin izinden gidiyorlar
Demirci’nin Gülpınar Köyü, Köprübaşı İlçesine Bağlandı
Demirci’nin Gülpınar Köyü, Köprübaşı İlçesine Bağlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.