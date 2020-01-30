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Büyükşehir’de vergi mesaisi

ANTALYA HABERLERİ  | 30.01.2020 16:20 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi vezneleri, ilan ve reklam vergisi beyan verme döneminin son gün 31 Ocak olduğundan dolayı 30 Ocak Perşembe ve 31 Ocak Cuma günü saat 21.00’a kadar vatandaşa hizmet verecek.Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 23.

Antalya Büyükşehir Belediyesi vezneleri, ilan ve reklam vergisi beyan verme döneminin son gün 31 Ocak olduğundan dolayı 30 Ocak Perşembe ve 31 Ocak Cuma günü saat 21.00’a kadar vatandaşa hizmet verecek.
Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 23. Maddesi (e) bendinde ilan reklam vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretlerinin Büyükşehir Belediyesi gelirleri arasında sayıldığı ve beyanname süresi içinde ödenmesi gerektiği belirtildi. İlan reklam vergisi beyan verme döneminin son günü 31 Ocak olduğundan dolayı, Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerinin 30-31 Ocak (Perşembe ve Cuma) günü saat 21.00’a kadar vatandaşa hizmet vereceği kaydedildi.

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Antalya Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:33
Sabah
07:55
Öğle
13:15
İkindi
16:02
Akşam
18:26
Yatsı
19:43

Antalya Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Balcı Eczanesi
Muratpasa
Balkan Eczanesi
Muratpasa
Beyza Eczanesi
Muratpasa
Honamlı Eczanesi
Muratpasa
Meltem Mert Eczanesi
Muratpasa
Özkent Eczanesi
Muratpasa
Asya Eczanesi
Kepez
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