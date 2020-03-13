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Büyükşehir’de yatırım koordinasyon toplantısı

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.03.2020 17:53 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dört ilçenin belediye başkanları ile yatırım koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan ve Sarız’ı kapsayan toplantıda İl Başkanı Serkan Tok ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında Başkanlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen Yatırım Koordinasyon Toplantısı’nda bu kez Özvatan Pınarbaşı, Sarıoğlan ve Sarız ilçelerine yönelik yatırımlar ele alındı. Büyükşehir Belediyesi’nin üst yöneticileri ile KASKİ ve Elektrik Şirketi’nden de yöneticilerin hazır bulunduğu toplantıda Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ve Sarız Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Coşkun talep ve görüşlerini aktardı. İttifak ortağı MHP’nin İl Başkanı Serkan Tok ile Milletvekili Baki Ersoy’un da görüşleriyle katkı sağladığı toplantıda 4 ilçeye yönelik 2020 yılına ait yatırımlar kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı.
Çalışmalarda KASKİ ve Elektrik Şirketi’ni ilgilendiren konularla ilgili koordinasyon da sağlandı.

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