Büyükşehirden 25 bin kitaplık dijital kütüphane geliyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi kentte ikamet eden vatandaşlara özel 25 bin kitap kapasiteli dijital kütüphane kuracak. Vatandaşların özellikle pandemi döneminde kitaba ulaşımını daha da kolaylaştırmak istediklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Hemşehrilerimize özel 25 bin e-kitap bir tık uzağınızda olacak" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi hayata geçireceği dijital kütüphane ile binlerce kitabı Denizli’de kentte ikamet eden vatandaşlarla buluşturacak. Gerek kültür yayınları gerekse düzenlediği Ege’nin en büyük kitap fuarları ile kitaba büyük önem veren Denizli Büyükşehri Belediyesi, kentte yaşayanların binlerce kitaba elektronik ortamda ulaşabileceği dijital kütüphane için ilk adım attı. Özellikle pandemi döneminde vatandaşların kitaba ulaşımını kolaylaştırmak için hayata geçirilecek proje ile Denizli sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlar mobil uygulama veya web arayüzünden 7 gün 24 saat dijital kütüphaneye ulaşabilecek. Denizlililer, çalışması başlatılan uygulama ile Büyükşehir Belediyesi Dijital Kütüphanesi’ndeki onlarca yayınevinin toplamda 25 bin dijital kitabına istediği anda ulaşabilecek.