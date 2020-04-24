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Büyükşehir’den 50. evlilik yıldönümü sürprizi

İZMİR HABERLERİ  | 24.04.2020 12:30 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Suzan-Mehmet Çelik çiftine, 50.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Suzan-Mehmet Çelik çiftine, 50. evlilik yıldönümlerinde sürpriz yaptı. Çelik çifti ellerinde balonlar ve yaş pastayla Büyükşehir personelini ve gönüllüleri kapıda görünce çok şaşırdı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Suzan-Mehmet Çelik çiftine 50. evlilik yıldönümlerinde sürpriz bir kutlama hazırladı. Ellerinde balon ve pastayla İzmir Büyükşehir Belediyesi personelini ve İzmir Gönüllü Takımını kapıda gören Çelik çifti mutluluğunu gizleyemedi.
Kanser hastası Mehmet Çelik’in 8 aydır evinden dışarı çıkamadığını ifade eden komşusu Selma Kalmaz, zamanla misafiri azalınca “Kapımız çalınmaz oldu” diye üzülen Çelik’e sürpriz yapmak istedi. Kalmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezini (HİM) arayarak, Büyükşehir’den Çelik çiftine evlilik yıldönümleri 23 Nisan’da sürpriz yapmaları talebinde bulundu. HİM talebi Sosyal Projeler Şube Müdürlüğüne iletti. Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü ise talebi değerlendirdikten sonra kutlama için iki personeli görevlendirdi. Büyükşehir personeli, İzmir Gönüllü Takımıyla Çelik çiftinin evinin yolunu tuttu.

Mumları birlikte üflediler
Karabağlar Günaltay Mahallesinde oturan Çelik çifti, kapıda ellerinde balonlar ve yaş pasta olan Büyükşehir personelini ve gönüllüleri görünce şaşırdı. Suzan Çelik çok mutlu olduğunu söylerken Mehmet Çelik ise ekiplere sürprizden dolayı teşekkür etti. Çelik çifti “Mehmet ve Suzan Çelik 50. yılınızı kutlarız” yazılı pastadaki mumları birlikte üfledi.

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